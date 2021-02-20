Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 февраля: заболели менее двухсот человек, умерли 7 пациентов

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 197 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области продолжается медленное снижение заболеваемости коронавирусом. Впервые с октября за сутки в регионе зафиксировали менее двухсот новых случаев ковида. 20 февраля COVID-19 подтвердился у 197 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. Волгоградская область сегодня занимает 14-е место по суточному приросту новых случаев в стране. Всего в России в субботу выявили 12 953 заболевших с COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в Волгоградской области вирус подхватили 47 782 жителя. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 февраля 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным сайта стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом на сегодня в Волгограде (+70), Волжском (+53), Среднеахтубинском (+17), Ленинском (+10) и Чернышковском (+8) районах.

Продолжает держать в напряжении смертность от коронавируса. Она не становится ниже по сравнению с заболеваемостью. 20 февраля в Волгоградской области подтвердились 7 летальных исходов от ковида, большинство умерших - пенсионеры. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 725.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выписка пациентов после лечения в ковидных стационарах или на дому составила 193 человека за сутки. Всего коронавирусом в области победили с марта 45 690 волгоградцев.

На утро 20 февраля в инфекционных госпиталях находятся 2658 человек, сообщает оперштаб. Среди пациентов 2627 взрослых и 31 ребенок. Подтвердили коронавирус тестами лишь у половины из них.