В Краснооктябрьском районе Волгограда нашли больше всего нарушений по отоплению

Такие встречи проходят в каждом районе. Фото: КТ

В «черном списке» из 111 домов Волгограда, которые получили платежки с астрономическими суммами платы за тепло за январь 2021 года, оказалось 11 домов из Краснооктябрьского района. Именно в этом районе по итогам предварительной проверки оказалось больше всего нарушений. Причины завышенной стоимости отопления объяснили жителям чиновники городской администрации. На прошедшей накануне встрече с собственниками ситуацию по каждой проблемной многоэтажке разобрали отдельно. На проверку Жилинспекции отправили сразу 7 домов, в том числе один не из списка.

На Штеменко, 32 зафиксировали отсутствие пломбы на элеваторе. На Штеменко, 43 вышел из строя регулятор температуры на обратке. Стало ли это причиной того, что жильцы заплатили на 25% больше за отопление, волгоградцам расскажут через две недели по итогам проверки.

В доме на Триумфальной, 7 отопление в январе вышло на 20% дороже, но комиссия не смогла добраться до теплового узла – подвал оказался затоплен. Так что искать причину будет тоже надзорный орган. Тем более, что жильцы жалуются, что температура на разных стояках сильно отличается, и с каждым годом в доме становится все холоднее.

На Штеменко, 6 в январе жители заплатили за тепло почти в полтора раза больше, чем в декабре. Объяснить столь колоссальные цифры комиссия тоже не смогла. Дом ждет тотальная проверка, как и дом на улице Хользунова,18, где жители отдали за отопление в январе на 25% больше. Детального обследования требует и дом на улице Таращанцев, 16.

Еще один проблемный адрес не из списка - Кузнецова, 22. Там общедомового счетчика нет, но плата за тепло неожиданно повысилась, хотя ни тариф, ни норматив этой зимой не менялись.

Жильцам дома на проспекте Металлургов, 52 в декабре плату за отопление посчитали по среднему. Но счетчик работал, просто УК вовремя не передала в положенный срок показания в «Концессии». Так что обитателям этого дома придет еще большая платежка в феврале, где отразят еще и доначисление за декабрь, как и жителям Инициативной, 2. А в доме на улице 39-й Гвардейской, 29а не вовремя сняли показания счетчиков.

Как сообщает «КП-Волгоград», на встрече замглавы Волгограда Олег Тетерятник отчитал ТСЖ и управляющие компании за несвоевременное снятие и передачу показаний общедомовых теплосчетчиков, из-за чего сумма в одной платежке оказалась занижена, а в другой завышена. Таких случаев в районе оказалось немало. Еще больше возмущений у представителей власти вызвало «не знаю» - именно этот ответ от руководства управляющих организаций на встрече звучал чаще всего.

На Еременко, 122 заменили теплообменник. Жильцы подтвердили, что это в декабре им было недостаточно тепла, сейчас топить стали лучше. А на Варшавской, 3 людям два месяца начисляли плату по среднему, а в январе - по факту.

Итоги проверки обещают подвести через две недели. Корреспонденты «КП-Волгоград» тоже продолжат следить за развитием событий.

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