Школы Волгоградской области получат 606 миллионов рублей на ремонт и замену окон

В школах появятся новые окна. Фото: Волгоградская областная дума

В 2021 году школы Волгоградской области смогут отремонтировать прохудившуюся кровлю, заменить старые окна на новые, обновить светильники, а также благоустроить места для проведения школьных линеек и спортплощадки. На это в бюджете региона заложили 606 миллионов рублей.

Муниципалитетам на этот год выделили 150 миллионов рублей на замену оконных блоков, 295 миллионов – на кровли, 47 миллионов - на преображение мест для праздничных линеек, 33 миллиона – на покупку и установку светильников. Еще 81 миллион заложили на модернизацию школьных спортивных площадок и стадионов. Кроме того, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году на обустройство мест для занятия физкультурой и спортом Волгоградской области направят еще более 16 миллионов рублей.

Укрепление материально-технической базы волгоградских школ находится на парламентском контроле.

- Благодаря работе, проводимой в регионе в этом направлении, уже в 570 муниципальных образовательных организациях вместо старых окон установлены современные стеклопакеты, в 201 школе отремонтированы кровли, в 57 - построены новые площадки для проведения линеек, в 104 учреждениях модернизированы системы освещения, - отмечает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. - Это очень эффективный и востребованный партийный проект. Ведь созданию современных и комфортных условий для детей и реализации их творческого потенциала необходимо уделять особое внимание.

Олег Савченко.

Напомним, программу по замене школьных окон фракция «Единая Россия» запустила с 2016 года. В 2019 году на встрече с региональным активом партии губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по комплексному укреплению материальной базы школ. Реализация этого масштабного проекта стартовала в 2020 году. Депутаты Волгоградской областной Думы в своих округах вместе с педагогическими коллективами осматривают здания школ и выявляют объекты, которые нуждаются в обновлении в первую очередь.