С праздником, защитники! Фото: Мария АНАНОВА

День защитника Отечества 23 февраля 2021 в Волгограде отметят довольно скромно – коронавирусные ограничения пока в действии. Отдыхать волгоградцы будут сразу три дня с воскресенья по вторник – 21, 22 и 23 февраля. В программе праздничных мероприятий на 23 февраля 2021 в Волгограде – артиллерийский салют, соревнования по пейнтболу и квадробиатлон, веселые мужские конкурсы, спектакли, экскурсии, выставки и концерты, можно отправиться на каток, и на горку на Бобрах. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное в праздничные выходные февраля 2021 года, куда пойти на праздник с друзьями, с ребенком и всей семьей.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

В честь Дня защитника Отечества в Волгограде праздничный салют прогремит 23 февраля 2021 на нижней террасе набережной. Палить из пушек времен войны и салютных установок будут 30 раз с интервалом в полминуты. Начнется салют 23 февраля в Волгограде ровно в 21.00.

КВАДРОБИАТЛОН, ПОЛЕВАЯ КУХНЯ И ПЕЙНТБОЛЬНАЯ БИТВА НА ВОЛГЕ

Тех, кто хочет провести праздник на свежем воздухе, весело и активно, ждут на пляже Бобры. Здесь в День Защитника Отечества бесплатно угостят кашей из полевой кухни и предложат согреться горячим чаем. Детей в полдень ждут мастер-классы в кафе. Можно покататься на квадроциклах или на лошадях, с горки и на коньках. И, конечно, волгоградцев ждут настоящие мужские развлечения.

С 19 февраля до 23 февраля 2021 на Бобрах желающие могут показать себя в квадробиатлоне. Участники должны без ошибок преодолеть на квадроцикле трассу с препятствиями и отстреляться на трех огневых рубежах. Время и очки будут публиковать в соцсетях, а итоги подведут в полдень 23 февраля.

Еще одна битва на Волге пройдет с 21 по 23 февраля 2021, на этот раз пейнтбольная. Команды могут выбрать сценарии «Последний герой», «Захват флага», «Генералы» или «Знамя полка». Начало боев 21, 22, 23 февраля в 11, 13 и 16 часов. Для участников действует ограничение 18+ или 10+ с письменным разрешением родителей. Подробности по телефону 8(8442) 600-195 или в инстаграме.

На Бобрах праздник пройдет с адреналином. Фото: парк-клуб "Бобры"

КОНКУРСЫ, БОКС И ПЛОВ

Ангарский экопарк в Волгограде тоже устроит брутальный праздник. 21 февраля 2021 в 14.00 здесь подготовили праздничную программу с конкурсами, вход свободныи . В 17 часов покажут турнир по боксу, а 22 февраля угостят пловом. Подробности: 8(8442) 505-325.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

19 февраля в 18.30, ЦКЗ – праздничный концерт «Красные и Белые». Ансамбль «Лазоревый цветок». Билеты: от 300 руб. 6+

20 февраля в 17.00, фойе ЦКЗ - праздничный концерт «Мужчинам России посвящается...». Ансамбль «Странники», солисты филармонии и ансамбль русской песни «Царица». Билеты: 300 руб. 6+

21 февраля в 17.00, ЦКЗ - открытие фестиваля скрипичной музыки «Под знаком Паганини». Билеты: от 200 руб. 6+

22 февраля в 19.00, сити холл «Южный» - трибьют группы Ленинград в исполнении группы «Мегаполис». Билеты: от 400 руб. 18+

23 февраля в 19.00, ЛОФТ 1890 (холл) – «Аист на крыше», концерт группы «Терра». Билеты: от 700 руб. 12+

23 февраля в 16.00 и 19.00, ДК «Химик» - концерт. «Казачий курень» и Марина Девятова. Билеты: от 800 руб. 6+

23 февраля в 17.00, Царицынская опера – концерт Ольги Сабировой «Запомни этот миг». Билеты: от 250 руб. 6+

ВЫСТАВКИ

23 февраля 2021 в музее «Память» откроется выставка «Жизнь как подвиг. Летчик Михаил Девятаев», которая расскажет волгоградцам о жизни героя, который в феврале 1945 года совершил побег на бомбардировщике с секретной гитлеровской ракетной базы.

Музей Машкова в честь Дня защитника Отечества приглашает на авторские обзорные экскурсии 22 и 23 февраля 2021 в 15.00, 17.00 как на проспекте Ленина, 21, так и в выставочном зале на Чуйкова, 37. Запись по телефонам: 8 (8442) 38-59-15 и 23-81-76. Билеты: 300 рублей, льготные – 150.

Краеведческий музей в праздничные дни 21, 22 и 23 февраля 2021 работает с 10 до 18 часов. 20 и 21 февраля в 15.00 музей приглашает волгоградцев на пешеходные экскурсии «Ступени истории» с подъемом на пожарную каланчу. 21 февраля в 15.00 – на авторскую пешеходную экскурсию Бориса Колесникова «Зацарицынский форштадт» (14+). А в самом музее 20 февраля в 16.00 пройдет встреча с краеведом Вячеславом Ященко, 22 февраля в течение дня с 10.00 до 17.00 устроят мастер-класс подарков «Отцы – молодцы», а 23 февраля в 11.00 - экскурсию «Героические страницы нашего прошлого». Подробности и запись: 8(8442) 38-84-37.

«Старая Сарепта» тоже не останется в стороне от праздника. 21 февраля в 11.00 и 13.00 музей вместе с реконструкторами клуба «Пехотинец» приглашают на выставку «От Сталинграда до Берлина». Билеты: 300 руб. (6+). 22 февраля в 11.00 – пройдет первая пешеходная экскурсия по Ворошиловскому району «Дорогами прошлого: от Царицына до Сталинграда» с посещением «Бункера Сталинграда». Билеты: 350 руб. (6+).23 февраля в 16.00 – экскурсия «Сарепта под звуки органа». Билеты: 500/400 руб. (6+). Запись: 8(8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.