Предположительно тротиловая шашка: в Волжском 19 февраля из-за подозрительного устройства эвакуировали жильцов многоэтажки

Из-за найденного предмета пришлось эвакуировать жильцов и оцеплять двор Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранним утром 19 февраля в многоквартирном доме №10 по проспекту Дружбы в Волжском жильцы обнаружили подозрительные устройство. Оно лежало у двери к одной из квартир. На место находки к 5-этажке прибыли кареты скорой помощи, сотрудники МЧС, МВД. Экстренные службы эвакуировали жильцов трех подъездов и оцепили близлежащую территорию. Специалисты обследовали предмет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, предположительно в подъезде была тротиловая шашка. Ее вывезли в специальном контейнере. Пока неизвестно, представляла ли она угрозу жильцам дома.

Пока в подъезде работали экстренные службы, эвакуированные люди стояли не на морозе. Они были в пунктах обогрева в автобусах. Спустя 1,5 часа жильцы вернулись в свои квартиры.

В региональном Главке МВД пока не комментируют инцидент. А жители Волжского активно обсуждают его в социальных сетях.

- То гранаты по городу, то взрывное устройство. Вроде мирное время...

- Какие добрые люди живут у нас в городе!

- У кого там руки чешутся?! Что за взрыватель вредитель объявился?!

- И домофоны не спасают...

Напомним, за последние дни в Волжском не в первый раз оцепляют дворы из-за подозрительных предметов. 16 февраля в городе-спутнике нашли гранату. Ее обнаружил мужчина во время прогулки с собакой.