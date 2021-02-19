Жизнь Владика Синилкина и его семьи уже никогда не будет прежней. После того, как в серьезной автокатастрофе перед Новым, 2021 годом, Владик потерял ручку и обе ноги, вся жизнь Синилкиных проходит в больничной палате (напомним, Влад был пассажиром автобуса Москва Волгоград, разбившегося под Рязанью). Там же, в палате, мальчишка встретил свой 11-й день рождения. Все эти два месяца мама Владика Татьяна ведет инстаграм, в котором десятки тысяч людей со всего мира поддерживают волгоградского мальчика. «Владик, держись! Владик, ты сильный! Владик, у тебя все получится!». А теперь эти слова ребенку сказали те люди, которые пережили в своей жизни то же, что и Владик.Их руки и ноги заменили протезы, но они доказали, что их жизнь ничем не хуже, чем у тех людей, у которых все конечности на месте. Эти сильные, необыкновенные и по-настоящему крутые люди, живущие в разных уголках нашей планеты, записали очень мощное, трогательное видео для Владика. После которого даже те, кто сомневался, поверили – у Владика все получится!- Посмотри, как нас много, и все мы абсолютно разные, - обращается к Владику жизнерадостный молодой человек Илья Морковский. - У каждого из нас есть своя, неповторимая, сильная история. К примеру, у меня отсутствует рука с рождения, и это мне абсолютно никак не помешало научиться плавать. Петь, фотографировать, и даже когда-то поработать в МЧС.В доказательство Илья показывает Владику свой протез. Современные средства реабилитации очень хорошо помогают людям вести полноценную жизнь.- Кто-то из нас таким родился, и в этом нет ничего страшного, - говорит юная, хрупкая и очень красива Виктория Красавина. - Если очень чего-то хочешь, нужно за это бороться. Занимайся спортом, увлекайся творчеством, развивайся интеллектуально – и помни, что у тебя все получится.И этой девушке невозможно не верить. Потому что у нее уже все получилось. Как и у Екатерины Крупиной. Показывая свой бионический протез, она пообещала Владику, что его впереди ждет непростая, но очень интересная жизнь:- Давай поправляйся, и мы тебя ждем в нашей банде киборгов!ЛЮДЕЙ ОЦЕНИВАЮТ НЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНЕЧНОСТЕЙ, А ПО МОЗГАМО том, что просто и легко не будет, эти люди не скрывают. Это сейчас они могут говорить обо всем с уверенностью в голосе и улыбкой, но всем им когда-то было очень больно и тяжело, как Владику.- Я умудрилась попасть под поезд, когда мне было всего 5 лет. У меня пострадали обе ручки, правой нет. Я знаю, что значит бы ребенком с особенностью. Но могу тебе сказать одно – никогда не унывай и не останавливайся. Ты сильнее, чем ты думаешь, говорит Тамара Брюхнова.Сейчас эта невероятная позитивная, энергичная и красивая молодая женщина живет в Калифорнии. Она ведет свой блог «Особенная Калифорния», в котором говорит о том, что она потеряла руку, а вкус к жизни. И действительно, все фотографии доказывают, насколько насыщенную жизнь ведет девушка. Отсутствие руки не мешает ей быть заботливой мамой и женой, поддерживать уют дома и баловать красивыми и вкусными блюдами свою семью. Тамара много рассказывает об отношении к человеку с особенностями в России и а Америке, потому что ей есть, с чем сравнивать. И, конечно, очень поддерживает Владика: «Если что, мы всегда на связи!».О себе Тамара говорит, что не стоит ее жалеть. «Я счастливый человек! Я люблю свою жизнь! Я сильная духом. Я привыкла добиваться поставленных перед собой целей! У меня прекрасная семья! Я живу в удивительном месте. Я путешествую. Я люблю радоваться мелочам. Я могу и дальше перечислять.... просто люди не понимают, что я уникальна, я особенная!». И что ей приятна американская толерантность, которую здесь прививают с детства. Никто не тыкает пальцем в особенных людей. Нет косых и жалостливых взглядов.- 9 лет назад я тоже попала в автомобильную аварию. В меня врезалась машина, в результате мне ампутировали обе ноги выше колена, - говорит Владику еще одна девушка, Ирина Мирная. - Конечно, сначала мне тоже было тяжело, очень больно и страшно. Но я с этим справилась, сейчас живу полной жизнью, у меня есть семья, я путешествую, я работаю. Поэтому я знаю точно – у тебя все получится! Главное верь, занимайся и ничего не бойся!- Смотри, сколько у меня медалей! – показывает Владику Вячеслав Кулаковский. - Это все не просто так. Даже несмотря на то, что у меня нет одной руки, я езжу на мотоцикле, я ныряю под воду на 40 метров, я занимаюсь в спортзале, я живу полноценной жизнью и я счастлив. Мы в тебя верим. Мы со всеми ребятами знаем, что у тебя все получится, ты добьешься успеха, и мы тобой будем гордиться. Мы обязательно с тобой встретимся и потренируемся. Большой тебе привет из Украины!- Я хочу, чтобы ты знал. Жизнь человека с инвалидностью в России не сладкая штука, поэтому ты сразу должен быть к этому готов, предупреждает мальчика Дмитрий Игнатов. - Но я тебе рекомендую отвечать и реагировать на все с юмором. Если ты будешь развивать свой ум и интеллект, то жить тебе будет намного проще, интереснее и веселее. И ты должен запомнить, что сейчас людей оценивают не по количеству их конечностей, а по их мозгам. Поэтому хорошо учись в школе и вырасти классным специалистом и будь лучшим в своей профессии. Ну а сейчас попроси маму купить тебе вкусного мороженого и съешьте его вместе!Мама обязательно купит мороженое. Мама Татьяна Синилкина вообще готова на все, лишь бы ее сынок улыбался и верил в себя! Но, конечно, от помощи семья не отказывается. Помимо слов поддержки, Синилкиным нужна материальная помощь. Семья собирает деньги на реабилитацию и современные протезы для Владика.