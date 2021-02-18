Какие дворы, улицы и парки обновят в Волгоградской области в 2021 году: список

В районах обновят парки. Фото: АВО

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в 19 городах и одном поселке Волгоградской области почти на миллиард рублей благоустроят дворы, улицы и парки. В список вошли 85 общественных пространств и 12 придомовых территорий. «КП-Волгоград» публикует полный перечень.

Список, какие дворы и парки Волгограда, Камышина и Волжского благоустроят в 2021 году, смотрите здесь.

В районах Волгоградской области обновления дождутся:

ДВОРЫ:

Краснослободск: ул. Мелиораторов, 2,3,4,4а; м/р.оп.ст.Вир, 15,16,17,18,19; пер. Дачный-50, 8.

Котово: ул. Победы, 33; ул. Победы, 9, 11 - ул. Нефтянников, 7; ул. Мира, 171; ул. Губкина, 2, 4 - ул. Мира, 183, 185; ул. Мира, 187 - ул.60 лет ВЛКСМ, 1, 3; ул. Мира, 165, 167, 169 - ул. Чапаева, 4, 6, 8.

Новоаннинск, ул. Советская, 88, 90, пер. К.Либкнехта, 9а, ул. Ленина, 69, 71, 73, пл. Ленина, 1, 3, пер. Урицкого, 3 (местный бюджет).

Фролово, ул. Народная, 33.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА:

Михайловка:

Ул. Энгельса частями в четыре этапа.

Парк «Победы» 4-й этап.

Ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны.

Проект «Улица Центральная».

Фролово: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская частями в 5 этапов.

Урюпинск:

Пр. Ленина от дома 121 до ул. Лизы Чайкиной частями в 6 этапов.

Проект - «Вишневый сквер – центр городской культуры» (конкурс).

Дубовка: парк «Комсомольский», ул. Минина - ул. Московская, продолжение

Жирновск: ул. Ленина (ЦДТ), д. 6; ул. Шолохова, 12 «Аллея Дружбы».

Калач-на-Дону: ул. Пролетарская у Калачевской ЦРБ, в три этапа.

Котельниково: ул. Ремезова, Селиванова, Мирная и Некрасова, 2-й и 3-й этап.

Котово: Центральный парк, продолжение.

Ленинск: ул. Комсомольская, 3а (Комсомольский бульвар).

Николаевск:

Ул. Чайковского, 1, 7, 11, 23, 27, 29, 37, 43Б.

Проект - «Благоустройство парка и набережной «Белый берег» (конкурс).

Палласовка:

Ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Куйбышева.

Парк «Торгун» (конкурс).

Серафимович: Набережная; спортплощадка на ул. Советская, 4; площадка со спуском к реке Дон по ул. Погорелова.

Суровикино: Парк им. 25 Съезда КПСС; парк МКК; ул. Исполкомовская.

Краснослободск:

ул. Мелиораторов, 2, 3, 4, 4а.

Общественная территория п. Песчанка.

Общественная территория пер. Дачный.

Новоаннинск: ул. Советская, 90, 88, пер. К.Либкнехта, 9а, ул. Ленина, 69, 71, 73, пл. Ленина, 1, 3, пер. Урицкого, 3.

Петров Вал: сквер на улице Зорге (2 этап); парк у дома №7 по ул. 30 лет Победы; проект «Проспект пионеров и сквер железнодорожников» (конкурс).

р.п. Светлый Яр: Набережная.