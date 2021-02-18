Какие дворы, улицы и парки обновят в Волгоградской области в 2021 году: список

В районах обновят парки. Фото: АВО
По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в 19 городах и одном поселке Волгоградской области почти на миллиард рублей благоустроят дворы, улицы и парки. В список вошли 85 общественных пространств и 12 придомовых территорий. «КП-Волгоград» публикует полный перечень.
Список, какие дворы и парки Волгограда, Камышина и Волжского благоустроят в 2021 году, смотрите здесь.
В районах Волгоградской области обновления дождутся:
ДВОРЫ:
Краснослободск: ул. Мелиораторов, 2,3,4,4а; м/р.оп.ст.Вир, 15,16,17,18,19; пер. Дачный-50, 8.
Котово: ул. Победы, 33; ул. Победы, 9, 11 - ул. Нефтянников, 7; ул. Мира, 171; ул. Губкина, 2, 4 - ул. Мира, 183, 185; ул. Мира, 187 - ул.60 лет ВЛКСМ, 1, 3; ул. Мира, 165, 167, 169 - ул. Чапаева, 4, 6, 8.
Новоаннинск, ул. Советская, 88, 90, пер. К.Либкнехта, 9а, ул. Ленина, 69, 71, 73, пл. Ленина, 1, 3, пер. Урицкого, 3 (местный бюджет).
Фролово, ул. Народная, 33.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА:
Михайловка:
Ул. Энгельса частями в четыре этапа.
Парк «Победы» 4-й этап.
Ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны.
Проект «Улица Центральная».
Фролово: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская частями в 5 этапов.
Урюпинск:
Пр. Ленина от дома 121 до ул. Лизы Чайкиной частями в 6 этапов.
Проект - «Вишневый сквер – центр городской культуры» (конкурс).
Дубовка: парк «Комсомольский», ул. Минина - ул. Московская, продолжение
Жирновск: ул. Ленина (ЦДТ), д. 6; ул. Шолохова, 12 «Аллея Дружбы».
Калач-на-Дону: ул. Пролетарская у Калачевской ЦРБ, в три этапа.
Котельниково: ул. Ремезова, Селиванова, Мирная и Некрасова, 2-й и 3-й этап.
Котово: Центральный парк, продолжение.
Ленинск: ул. Комсомольская, 3а (Комсомольский бульвар).
Николаевск:
Ул. Чайковского, 1, 7, 11, 23, 27, 29, 37, 43Б.
Проект - «Благоустройство парка и набережной «Белый берег» (конкурс).
Палласовка:
Ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Куйбышева.
Парк «Торгун» (конкурс).
Серафимович: Набережная; спортплощадка на ул. Советская, 4; площадка со спуском к реке Дон по ул. Погорелова.
Суровикино: Парк им. 25 Съезда КПСС; парк МКК; ул. Исполкомовская.
Краснослободск:
ул. Мелиораторов, 2, 3, 4, 4а.
Общественная территория п. Песчанка.
Общественная территория пер. Дачный.
Новоаннинск: ул. Советская, 90, 88, пер. К.Либкнехта, 9а, ул. Ленина, 69, 71, 73, пл. Ленина, 1, 3, пер. Урицкого, 3.
Петров Вал: сквер на улице Зорге (2 этап); парк у дома №7 по ул. 30 лет Победы; проект «Проспект пионеров и сквер железнодорожников» (конкурс).
р.п. Светлый Яр: Набережная.