Комфортная среда 2021: в Волгограде обновят 15 улиц и всего один двор

Парк "Долина" продолжат обустраивать и озеленять и в 2021 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С приходом весны в Волгограде и области продолжатся работы по благоустройству. В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновление общественных пространств запланировали во всех 19 городах области и в Светлом Яре. Ставку сделали на улицы и парки. Всего в регионе приведут в порядок не менее 79 общественных территорий и 12 дворов. Потратят на благоустройство почти миллиард рублей: 919,13 миллиона - из федерального бюджета, 62,84 миллиона - из регионального и 6,93 миллиона - из местных.

При этом в Котово дождутся ремонта сразу шесть дворов, в Краснослободске - три, а на миллионный Волгоград – лишь один. Власти успокаивают: возможно, в итоге дворов будет больше, если получится сэкономить на аукционах. Зато в областном центре в список вошли сразу 15 общественных мест (правда, часть из них дублируется из-за деления на этапы). А дальнейшее обновление поймы Царицы будет финансироваться из внебюджетных источников.

Список парков и дворов, которые ждет обновление в 2021 году, уже утвержден – в прошлом году жители выбирали их рейтинговым голосованием. Новые проекты на следующий год волгоградцы определят весной.

- В 2021 году рейтинговое голосование состоится в период с 26 апреля по 30 мая, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

Какие дворы и парки Волгограда, Камышина и Волжского обновят в 2021 году: список

Волгоград:

1. Сквер 8 марта в центре;

2-3. Правая сторона бульвара на проспекте Жукова (в направлении центра), два этапа. Дзержинский район;

4-5. Парк «Долина», 2-я очередь в два этапа. Советский район;

6. Улица Титова, 1-й этап. Краснооктябрьский район;

7. Площадь у Царицынской оперы. Краснооктябрьский район;

8-9. Улица Казахская от улицы Новосибирской до Университетского проспекта, в 2 этапа. Советский район;

10. Улица Казахская у ВолгГАУ. Советский район;

11. Пешеходная часть улицы Дзержинского от пр. Ленина до Шурухина. Тракторозаводский район.

12-13. Парк «50 лет Октября», 2-й и 3-й этап. Кировский район;

14. Площадь Чекистов. Ворошиловский район;

15. Пойма Царицы, 4-й этап. Центральный район (внебюджетные источники)

16. Двор на улице Ак. Богомольца, 7. Тракторозаводский район.

Волжский:

1. Улица 40 лет Победы (между 35 и 37 школами), I этап

2-3. Сквер на улице Советской в границах улиц Энгельса и Заводской вдоль домов 63,69а,39, в два этапа

4. 23 микрорайон, от ЗАГСа до ФОКа «Авангард», I этап;

5-9. Поселок Рабочий, улица Большевистская от пр. Ленина до улицы Октябрьской, частями в пять этапов;

10. Территория перед Центральным рынком;

11-13. Ул. Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона), в три этапа.

Камышин:

1. Набережная

2. Улица Базарова, пешеходная зона.

Полный список объектов благоустройства в районах Волгоградской области смотрите здесь.