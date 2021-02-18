Комфортная среда 2021: в Волгограде обновят 15 улиц и всего один двор

Парк "Долина" продолжат обустраивать и озеленять и в 2021 году.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
С приходом весны в Волгограде и области продолжатся работы по благоустройству. В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновление общественных пространств запланировали во всех 19 городах области и в Светлом Яре. Ставку сделали на улицы и парки. Всего в регионе приведут в порядок не менее 79 общественных территорий и 12 дворов. Потратят на благоустройство почти миллиард рублей: 919,13 миллиона - из федерального бюджета, 62,84 миллиона - из регионального и 6,93 миллиона - из местных.
При этом в Котово дождутся ремонта сразу шесть дворов, в Краснослободске - три, а на миллионный Волгоград – лишь один. Власти успокаивают: возможно, в итоге дворов будет больше, если получится сэкономить на аукционах. Зато в областном центре в список вошли сразу 15 общественных мест (правда, часть из них дублируется из-за деления на этапы). А дальнейшее обновление поймы Царицы будет финансироваться из внебюджетных источников.
Список парков и дворов, которые ждет обновление в 2021 году, уже утвержден – в прошлом году жители выбирали их рейтинговым голосованием. Новые проекты на следующий год волгоградцы определят весной.
- В 2021 году рейтинговое голосование состоится в период с 26 апреля по 30 мая, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.
Какие дворы и парки Волгограда, Камышина и Волжского обновят в 2021 году: список
Волгоград:
1. Сквер 8 марта в центре;
2-3. Правая сторона бульвара на проспекте Жукова (в направлении центра), два этапа. Дзержинский район;
4-5. Парк «Долина», 2-я очередь в два этапа. Советский район;
6. Улица Титова, 1-й этап. Краснооктябрьский район;
7. Площадь у Царицынской оперы. Краснооктябрьский район;
8-9. Улица Казахская от улицы Новосибирской до Университетского проспекта, в 2 этапа. Советский район;
10. Улица Казахская у ВолгГАУ. Советский район;
11. Пешеходная часть улицы Дзержинского от пр. Ленина до Шурухина. Тракторозаводский район.
12-13. Парк «50 лет Октября», 2-й и 3-й этап. Кировский район;
14. Площадь Чекистов. Ворошиловский район;
15. Пойма Царицы, 4-й этап. Центральный район (внебюджетные источники)
16. Двор на улице Ак. Богомольца, 7. Тракторозаводский район.
Волжский:
1. Улица 40 лет Победы (между 35 и 37 школами), I этап
2-3. Сквер на улице Советской в границах улиц Энгельса и Заводской вдоль домов 63,69а,39, в два этапа
4. 23 микрорайон, от ЗАГСа до ФОКа «Авангард», I этап;
5-9. Поселок Рабочий, улица Большевистская от пр. Ленина до улицы Октябрьской, частями в пять этапов;
10. Территория перед Центральным рынком;
11-13. Ул. Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона), в три этапа.
Камышин:
1. Набережная
2. Улица Базарова, пешеходная зона.
Полный список объектов благоустройства в районах Волгоградской области смотрите здесь.