Специальная комиссия продолжает отчитываться перед жителями Волгограда о результатах предварительной проверки космических счетов за отопление. Очередная встреча прошла в Центральном районе. На него приходится каждый пятый из 111 домов, где за теплый январь пришлось платить минимум на 15% больше, чем в холодном декабре. Нарушения нашли в половине из 22 домов центра, попавших в «черный список».ЗДЕСЬ ВАМ НЕ СПЕКТАКЛЬТак как пострадавших в центре домов оказалось в разы больше, чем в любом другом районе, жильцов поделили на две группы. Пока вторая половина ожидала приглашения, заместитель главы администрации Центрального района Волгограда Андрей Андриевский вдруг начал весьма агрессивно выяснять, кто именно пришел на встречу - собственники, арендаторы или общественные деятели.- Здесь конкретно будет решаться вопрос по отоплению, а не какие-то спектакли! - заявил чиновник.Возможно, сказалось военное прошлое, ведь представился Андриевский приглашенным на встречу не только как замглавы района, но и как «ветеран ВДВ». К счастью, на самой встрече в зале ГДЮЦа обошлось без конфликтов. И жильцы, и представители власти были заинтересованы в конструктивном диалоге. Устроили поименную перекличку и начали разбор полетов.Первым на проверку Жилинспекции отправился дом на улице Советской, 4. Здесь на момент проверки не было шайбы на дроссельном устройстве, а общедомовой теплосчетчик начал считать гигакалории тепла только с 8 декабря. Но даже если сделать скидку на особенности начислений по нормативу и по показаниям ОДПУ, объяснить разницу почти в 70% (в декабре 173 гКал, в январе – 294 гКал) нельзя.- Эти начисления мы считаем необоснованными. Возможно, к этому привел демонтаж дросселирующего устройства в элеваторном узле, - отметил руководитель департамента ЖКХ и ТЭК Роман Козлов.- Раньше мы платили 2300, теперь мы заплатили 3300 рублей за отопление, - в сердцах говорит жительница дома Юлия Александровна. – Три года мы пытались поставить этот счетчик, сколько судов было, штрафы. Поставили и стали платить больше.ЖИЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОДПУНа улице Ленина, 12 тоже не было пломбы на элеваторном узле, а в январе плата за отопление выросла на 30%. Причину разницы в течение двух недель установит Жилинспекция. Но жильцы жалуются – их не допускают к ОДПУ тепла.- Покажите мне хоть один факт, - парирует замглавы Волгограда Олег Тетерятник. - Вы по закону не то что имеете право, а вы обязаны контролировать, проверять показания прибора учета, управляющая компания не имеет права препятствовать. Если такой факт когда-нибудь даже выявляется, то поверьте, там настолько строгие меры за нарушение лицензионных требований Жилищной инспекции для УК, что никто не будет с этим шутить и баловаться с этими вещами.Теперь жильцы надеются, что председателя совета дома все же пригласят в тепловой пункт вместе с инспекторами и представителями УК, когда нагрянет проверка. Но, по утверждению коммунальщиков, в центре города с этим отдельная история.- Центральный район - он особенный район, - заявила главный инженер «УО г. Волгограда» Елена Ключевова. - Основная масса приборов учета установлена в помещениях собственников нежилых помещений. И при осмотре приборов учета и теплового узла доступ предоставляется только УК и РСО. Только в этом случае может быть не предоставлен доступ другим лицам.Однако по закону ОДПУ, как и помещения, где они установлены, - это общедомовое имущество. На каких основаниях тепловые пункты оказались в частной собственности, для многих волгоградцев большой вопрос.«ПОЧЕМУ СЧЕТЧИК ВДРУГ ОБНУЛИЛСЯ?»В доме на улице Дымченко, 18Б вскрылась масса проблем. По данным предварительной проверки, с 30 декабря по 12 января теплосчетчик в доме работал некорректно. Поэтому начислили плату за отопление жильцам по среднему. Комиссия посчитала, что все правильно, хотя превышение январской платы составило почти 18%.- По чьей вине некорректно работал прибор учета? Жильцов? Почему дом в два раза больше нашего потребляет меньше тепла? Нашему дому 10 лет всего, у него теплоэффективность в три раза выше. Почему счетчик вдруг обнулился? Такого не может быть, - парировал председатель совета МКД Андрей Максимов. - За теплоэффективностью нашего дома УК «Тандем» не следит, так же как не следит за техническим оборудованием. Горячая вода топит подвал на протяжении последних четырех месяцев. А мы вынуждены платить. И вы говорите, что в нашем доме все исправно? Вы в этом доме были?После огненной речи собственника дом отправился на проверку.А вот на Селенгинской, 9 нарушений на первый взгляд не нашли, как и на Днестровской, 2. Не будет проверки и в доме на Коммунистической, 62.- У нас все нормально, - говорят жильцы дома. - Мы не понимаем, почему попали в список.БИБЛИОТЕКЕ ТЕПЛО, В КВАРТИРАХ ЖАРАСледующий дом – улица Ленина, 6. Здесь тоже не было ограничивающего дроссельного устройства на элеваторном узле, и в январе жильцы получили на 43 гигакалории тепла больше, чем в декабре.- Дроссельное устройство регулирует необходимый объем подачи теплоносителя на дом – столько, сколько нужно, чтобы в ваших квартирах была нормативная температура от 18 до 22 градусов. Если это устройство отсутствует, не идет ограничения поставки тепла, получается перетоп. То есть прибор учета считает больше, чем достаточно, - пояснил Роман Козлов.Оказалось, что на первом этаже в доме расположена библиотека. И ей тепла не хватало. Коммунальщики, что называется, притопили. Теперь в квартирах даже в мороз открывают окна.- В квартирах 24 - 27 градусов. Сегодня с проверкой приходили, - говорят жильцы. За квартиру площадью 60 кв. метров пришлось платить на 1300 рублей больше.- Нам выдали предписание, сегодня уже установили дроссельное устройство, - отчитывается представитель УК.- А разницу кто нам вернет? – интересуются пострадавшие волгоградцы.- Деньги вернет тот, кто начислил. Управляющая компания сделает перерасчет за некачественно оказанную услугу, - отвечает Олег Тетерятник.На улице Мира, 10 тоже нет пломбы на дросселе, нет автоматики на насосном оборудовании, течет задвижка. А жильцы в январе заплатили за тепло на 16% больше.- В торце дома 1 и 7 подъезды все время замерзают - 13 градусов в квартире. Остальные пять подъездов задыхаются от жары, - рассказывает член совета МКД Людмила Середа. - По приборам учета мы платим больше намного, чем по нормативам платили. А должно бы быть наоборот.Систему отопления жильцам пообещали отрегулировать. Дом ждет комплексная проверка, как и Коммунистическую, 56, где некорректно работала автоматика в тепловом пункте, а плата за тепло выросла на 15%.ИЗ НЕДОТОПА В ТРОПИКИО доме с лебедями на улице Ленина, 19, «КП-Волгоград» уже писала. Там в конце года жильцы жаловались на холод в квартирах. УК без согласования с ресурсниками и предварительных расчетов увеличило сопло дросселя. В итоге в квартирах настоящие тропики – плюс 28 градусов в среднем. Летом в такую жару волгоградцы уже включают сплит-системы, а жильцам такая радость обошлась на 70% дороже. Кроме того, в ноябре УК целых три недели меняла батарейку на приборе учета, что тоже ударило по карману жителей.- По некоторым стоякам у нас теплоноситель проходит быстрее, по другим замедляется. Проверка прокуратуры установила нарушение работы подмешивающего устройства. Остывший теплоноситель не подмешивался у нас, часть уходила в обратный трубопровод. Собственники неоднократно просили УК отладить систему отопления. Целый месяц они разбирались с этой проблемой, - рассказывает председатель совета МКД Сергей Островский. - В итоге просто увеличили проходное отверстие дроссельного устройства - самовольно, без согласования с ресурсоснабжающей компанией. А мы теперь за это будем платить.Этот дом тоже ждет глобальная проверка, как и не вошедший в «черный список» дом на улице Советской, 27. Здесь перетоп – явление постоянное. За отопление квартиры площадью 60 кв. метров жильцы платят по 4,5 тысячи рублей. УК списывает все проблемы на то, что дом старый (1952 года). Но в других таких же сталинках плата выходит гораздо меньше.- Перетопы идут дикие: до 30 градусов на пятом этаже, до 26 градусов на втором. От управляющей компании «Уютный город» добиться ничего нельзя. Что минус 5, что плюс 5 – к батарее притронуться нельзя. При этом есть комнаты, куда тепло вообще не доходит. Отводящая труба к батарее – кипяток, а подводящая холодная, - делится жительница дома по фамилии Шурыгина. – У нас не только в декабре и январе, у нас всегда бешеные цены. Это как если бы я пришла в магазин, попросила 200 граммов колбасы, а мне взвесили килограмм.Жильцы попросили найти виновных, вернуть им лишние деньги и, наконец, наладить им отопление.В течение двух недель все дома, где подтвердились нарушения, ждет тотальная проверка Жилищной инспекции Волгограда. Напомним, в Ворошиловском районе таких 3, в Дзержинском – 5, в Кировском – 6. После жильцов снова пригласят на разбор полетов. Подобные встречи пройдут и в других районах Волгограда. Там, где найдут вину управляющей организации или ресурсников, жителям сделают перерасчет. В ответ на вопрос, что будет, если УК или РСО не захотят возвращать деньги за перетоп, депутат облдумы Валентина Гречина заявила:- Если дойдет до суда, то мы вместе с собственниками пойдем в суд. Мы взялись за эту тему и доведем дело до конца.Корреспонденты «КП-Волгоград» тоже продолжат следить за развитием событий.