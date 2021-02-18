Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 февраля: снова 6 смертей за сутки

В Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но стабильно. При этом ежедневно продолжается снижение прироста новых случаев коронавируса. 18 февраля в регионе 204 жителя заболели COVID-19. В последний раз такие цифры фиксировались еще в октябре. Всего с марта прошлого года вирусом заразились 47 384 волгоградца, сообщает \\"КП-Волгоград\\" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. Менее тяжелой обстановка с ковидом по заболеваемости становится по всей стране. Сегодня подтвердились 13 447 случаев коронавируса в 85 регионах России. Правда, уровень смертности пока не снижается. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 февраля 2021 года.Третий день подряд в Волгоградской области фиксируется 6 летальных исходов от коронавируса. Если заболеваемость снижается. Но, к сожалению, вирус продолжает оставаться смертельным для людей в возрасте и с хроническими заболеваниями. За все время пандемии жертвами ковида стали 713 волгоградцев.На одном уровне держатся заболеваемость и число выздоровлений за сутки. 18 февраля благополучно завершил лечение в стационарах и на дому 201 пациент. Всего вирус победили за всю пандемию 45 299 жителей Волгоградской области.