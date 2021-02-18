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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 февраля: снова 6 смертей за сутки

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 февраля 2021 года
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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