Коронавирус Covid-19 18 февраля 2021 11:31

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 февраля: снова 6 смертей за сутки

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 февраля 2021 года