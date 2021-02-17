«Не могу сказать, что у меня был ковид»: защитник «Ротора» Гогуа рассказал о карантине на Родине

Фото: СК "Ротор"

Защитник из Кот-д’Ивуара Седрик Гогуа после перехода в «Ротор» стал одним из любимцев волгоградских болельщиков. Поклонники после матчей РПЛ неоднократно признавали его лучшим игроком команды. Но зимой защитник, который находится в аренде из ЦСКА, заставил понервничать своим отсутствием. Гогуа пропустил 2 сбора «Ротора», находясь на карантине на Родине. У него выявили коронавирус. Но футболист чувствовал себя хорошо.

КОВИД ИЛИ НЕТ?

- Я не могу сказать, что у меня был ковид. Результат теста был положительный, но не было никаких симптомов. Я пропустил два тренировочных сбора, потому что был на карантине в Кот-д’Ивуаре, тем не менее я работал, - рассказал Гогуа в интервью пресс-службе «Ротора».

Но главное, что все проблемы со здоровьем позади. Рослый защитник отметил, что на карантине он время не терял. Если команда тренировалась на сборах в Турции, то и Гогуа занимался с тренером по индивидуальной программе.

- В Кот-д’Ивуаре я тренировался. У меня был тренер по физподготовке, и я частенько бегал. У меня нет проблем с лишним весом. Он у меня всегда постоянен. Лишних килограммов у меня нет.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Седрик понимает, что на тренировках с него будет особенный спрос. Он – основной защитник команды, которому нужно наверстывать упущенное из-за отсутствия на двух сборах.

- Я прекрасно понимаю, что теперь тренеры от меня будут требовать намного больше. Но я абсолютно к этому готов.

И Гогуа точно не приехал в «Ротор» растренированным. После одного занятия в Белеке футболист провел один тайм во встрече с «Динамо» из Батуми.

- Я отыграл первые 45 минут. Думаю, это доказательство того, что я действительно тренировался в Кот-д’Ивуаре, что мое физическое состояние на приличном уровне. У нас очень хорошие игроки в команде. Несмотря на то, что я только недавно приехал, провел только одну тренировку перед матчем, но мы сразу друг друга поняли. С точки зрения физической формы я действительно не полностью готов. Но обещаю, что к первой официальной игре будут готов на 100%.

О ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЛГОГРАДСКИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Уже 26 февраля «Ротор» проведет первый после зимней паузы официальный матч. Сине-голубые на выезде должны сыграть с «Тамбовом». Всего у подопечных Александра Хацкевича впереди 11 матчей, в которых нужно решить задачу по сохранению прописки в РПЛ на следующий сезон. Седрик Гогуа очень хочет помочь команде. Сейчас «Ротор» на 13-м месте – в зоне переходных игр.

- Я понимаю, что нам нужно побеждать. Победы нужны как воздух, чтобы покинуть зону вылета и обезопасить себя. Думаю, что нам это по силам. Я бы хотел поблагодарить волгоградских болельщиков за беспокойство. Это доказывает, что у нас сложились хорошие отношения. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы радовать их, чтобы «Ротор» остался в премьер-лиге.