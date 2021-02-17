Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 февраля: ковидные койки еще сокращают

Постепенно волгоградские больницы возвращаются в обычной работе. Фото администрации ВО.

К 17 февраля 2021 года обстановка с коронавирусом в Волгоградской области стабилизировалась. И хотя за минувшие сутки в список заболевших добавилось еще 209 волгоградцев, медики уверяют, что опасность миновала. Поясняют это тем, что число выздоравливающих сейчас больше, чем новых заболевших, да и общий иммунитет населения крепнет (спасибо вакцинации). Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 февраля 2021 года.

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Постепенно волгоградские больницы возвращают к нормальной работе. Если пару месяцев назад в регионе было развернуто 8,2 тысячи ковидных коек, то сегодня их уже 5383. А к 1 марта уменьшат еще на тысячу. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя облздрава Николай Алимов. Одновременно идет массовая вакцинация волгоградцев: уже привито более 35,5 тысяч жителей области.

Но при этом медики не исключают, что весной некоторые госпитали возможно возобновят свою работу. Мол, весенней волны коронавируса не избежать. Но тут же успокаивают, что волгоградские врачи готовы к вспышке уровня заболевания, лекарства в наличии, опыт имеется, так что повторения весны 2020-го не будет.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Хотя расслабляться все равно не советуют. Масочный режим и антиковидные меры безопасности никто не отменял. Волгоградская область все еще находится на 14-м месте по темпам распространения COVID-19 среди регионов России. Достаточно много и смертельных исходов. Сегодня в летальный список коронавируса в Волгоградской области добавилось еще 6 человек, младшей из которых всего 44 года. Итого с начала пандемии от COVID-19 умерли уже 707 волгоградцев. Заболели в общей сложности 47 тысяч 180 жителей региона.