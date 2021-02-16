Руководители предприятия сделали все возможное, чтобы все работники, не имеющие медицинских противопоказаний, были обеспечены вакциной, необходимой для защиты жизни и здоровья от опасного заболевания.Вакцинация возможна для лиц старше 18 лет, не страдающих обострением хронического заболевания, не имеющих тяжелых аллергических реакций, не болевших ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеющих в момент вакцинации.Перед проведением процедуры проводится тщательный осмотр с измерением температуры тела, частоты пульса, артериального давления и кислорода крови. Врач рассказывает о возможных реакциях на вакцину и дает рекомендации.Вакцинация работников Гремячинского ГОКа организована в поликлинике Котельниковского района и проходит в два этапа с промежутком между ними от 21 до 60 дней. Через три недели после первого этапа вакцинации защитная эффективность составляет 91,8 %, а после второго производитель обещает снизить риск заболевания более чем на 95%.Несмотря на то, что самоизоляция после вакцинации не требуется, в течение полутора месяцев после введения первой дозы вакцины настоятельно рекомендуется носить защитную маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, минимизировать все контакты, чтобы снизить риски заражения до того, как будет сформирован вакциональный иммунитет.Вакцинация работников предприятия осуществляется на добровольной основе.Пример ответственного отношения к своему здоровью и благополучию окружающих подали исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и другие руководители комбината, которые первыми сделали прививку от COVID-2019.- Известно, что лучшая защита – это профилактика. Я рад, что наше предприятие предоставило нам возможность сделать прививку и обеспечить защиту от заражения для себя, своей семьи и коллег, - отметил директор.Противодействие распространению COVID-2019 на предприятиях «ЕвроХима» осуществляется под контролем оперативного штаба, который действует с начала пандемии. Сейчас заболеваемость на производствах компании находится на спаде, тогда как ситуация в Котельниковском и Октябрьском районах остаётся напряжённой