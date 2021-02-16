Свежие новости о «Роторе» на 16 февраля 2021: в спарринге расправились с «Динамо», Гогуа приехал

"Ротор" в хорошем настроении начал третий сбор. Фото: СК "Ротор".

У «Ротора» 15 февраля начался заключительный сбор перед возобновлением Российской премьер-лиги. Весь подготовительный цикл волгоградская команда проводит в турецком Белеке. Третий сбор продлится до 24 февраля. За это время подопечные Александра Хацкевича сыграют 4 матча. Один из них уже завершился. Вряд ли стоит ждать новичков. Зато наконец-то присоединился к своим партнерам Седрик Гогуа. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 16 февраля 2021 года.

ГОГУА ПРИЕХАЛ, ФЛАМАРИОНА ПОКА НЕТ

Наконец-то решил все свои проблемы со здоровьем Седрик Гогуа, который в январе на Родине подхватил коронавирус. И пока его партнеры тренировались в Белеке, ивуариец в Африке лечился от ковида. Но теперь борьба с вирусом позади. И Гогуа попал с корабля на бал. Он вышел в стартовом составе сине-голубых в матче с «Динамо» из Батуми. Видимо, Седрик старался набирать кондиции, находясь в Кот-д'Ивуаре.

Встреча с «Динамо» могла стать принципиальной для Джовино Фламариона. Права на нападающего как раз принадлежат клубу из Батуми. Но бразилец пока в Москве. Он долечивает травму. В ближайшие дни Джовино должен прилететь в Белек.

РАЗГРОМИЛИ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА

Матч с «Динамо» из Батуми прошел 16 февраля, на второй день заключительного сбора. Футболисты не растеряли форму и не наели лишние килограммы за несколько выходных, которые были у них между тренировочными циклами. Потому как сине-голубые выдали очень мощный матч. В стартовом составе у «Ротора» вышли Йосип Чондрич, Олег Кожемякин, Юрий Логвиненко, Седрик Гогуа, Дмитрий Шомко, Сергей Серченков, Олег Алейник, Иван Маевский, Зурико Давиташвили, Гиорги Арабидзе и Андрес Понсе. Несколько раз за первый тайм вице-чемпион Грузии прошлого сезона мог поразить ворота сине-голубых. Но свою состоятельность в воротах продемонстрировал Чондрич. Были моменты и у «Ротора», один из которых команда реализовала. Игроки батумской команды нарушили правила на Понсе в своей штрафной – пенальти. С точки хладнокровно послал мяч в ворота Алейник.

При 1:0 в пользу волгоградцев соперники ушли отдыхать, а на второй тайм у «Ротора» вышли другие 11 футболистов: Игорь Обухов, Сергей Макаров, Соломон Кверквелия, Азат Байрыев, Данил Степанов, Владимир Медведь, Дмитрий Вершков, Евгений Песегов, Ника Кипиани, Алексей Щеткин и Камиль Муллин. Около восьми минут потребовалось этому составу, чтобы удвоить разницу в счете. «Ротор» старался высоко прессинговать соперников, что заставляло грузин ошибаться. Очередная потеря мяча привела к быстрой атаке. Кипиани вывел Щеткина один на один с голкипером, и форвард сине-голубых был точен. А на 64-й минуте счет дошел до разгромного. Волгоградцы давили на соперников, которые не успевали за сине-голубыми. Динамовцы вновь нарушили правила в своей штрафной. Второй пенальти в матче реализовал Муллин. И еще волгоградцы пожалели своих оппонентов, потому что моменты для взятий ворот было предостаточно. А под занавес игры инициативу перехватили футболисты «Динамо». В одной атаке они дважды сотрясли штанги владений Обухова. А на 90-й минуте все-таки ушли от разгрома, забив мяч. Дуэль завершилась со счетом 3:1. Подопечные Александра Хацкевича одержали пятую победу в шести спаррингах. Отличный ход, который, конечно же, важнее показывать в официальных играх. Послезавтра, 18 февраля, волгоградцы в Белеке встретятся с «Рубином» Леонида Слуцкого.

КОНТРАКТ МОЛОДОМУ

Во втором тайме в игре с «Динамо» у «Ротора» на поле появился Дмитрий Вершков. У 18-летнего волжанина в паузе между сборами состоялось знаменательное событие. Он подписал профессиональный контракт с волгоградским клубом. Полузащитник проявил себя на предыдущих подготовительных циклах и заслужил повышения из дубля в основную команду на постоянной основе. А тренировавшийся ранее с основой голкипер Даниил Кузнецов отправился в Абрау-Дюрсо, где сейчас занимается молодежка сине-голубых.

ОГРАНИЧИЛИСЬ ПРОСМОТРОМ

Во время второго сбора у «Ротора» на просмотре был нападающий Илья Кожухарь. 20-летний нападающий ростовского СКА даже успел отличиться голом в игре с болгарской «Славией». Но контракт ему клуб не предложил Кожухарь вернулся в расположение ростовчан.