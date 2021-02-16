На пожаре на Качинском рынке в Волгограде погибла женщина

На пожаре одна женщина погибла, еще один в больнице. Фото: Эдуард Пальгунов

Пожар на Качинском рынке в Волгограде унес жизнь одной женщины. Ее тело обнаружили под завалами лишь тогда, когда спасатели потушили возгорание и стали разбирать завалы.

- Тело волгоградки обнаружили в одном из торговых павильонов, - уточнили "КП-Волгоград" в СУ СК по региону. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов областного управления ведомства.

Следователи уже отчитались: "По данному факту отделом Дзержинского района СУ СКР по области организована доследственная проверка". По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

На данный момент о погибшей волгоградке известно немного: ей было 62 года и работала она продавцом в павильоне №6. Там же ее и обнаружили. По предварительным данным, именно с этого павильона и начался пожар.

Кроме того, с места ЧП в больницу доставили трех человек с отравлением продуктами горения. Сейчас они проходят обследование в больнице №25 Волгограда. По данным волгоградского облздрава, состояние у пострадавших удовлетворительное, у всех отравление в легкой форме.

"ДОХОДОВ И ТАК НЕ БЫЛО, ТЕПЕРЬ ПОТЕРЯЛИ ВСЕ"

А пока следователи и спасатели разбираются в причинах случившегося, продавцы Качинского рынка уже подсчитывают убытки. Когда корреспондент "КП-Волгоград" подъехал к месту ЧП, они стояли у ворот рынка и едва не рыдали, наблюдая, как сгорает весь их товар и бизнес. Говорят: "У нас и до этого покупателей было немного, а теперь мы потеряли все".

Продавцы хотели забрать уцелевшие вещи, но полицейские никого внутрь никого не пускали Фото: Эдуард Пальгунов

- Сегодня в Волгограде очень холодно, я и еще несколько продавцов зашли с улицы погреться в закрытый павильон, - рассказывает хозяйка одной из торговых точек. - Примерно в два часа дня мы почувствовали запах гари, а потом увидели и огонь. И тут, началась паника. Пламя быстро перекинулось с одного павильона на другой, на следующий, и следующий...

Женщина признается, все происходило так быстро, что о том, как спасти товар, уже никто и не думал. Себя бы спасти...

- Все побежали на улицу, бросив товар, - вспоминает первые минуты происшествия продавщина Качинского рынка. - Слава Богу, что еще покупателей было немного - все-таки не выходной день, да и не утро уже. Вроде никто не пострадал, но вещи не спасли.

Правда, некоторые предприниматели все же умудрились прихватить в бегстве от огня некоторый товар.

Некоторые продавцы успели спасти мешки с вещами Фото: Эдуард Пальгунов

- Я 20 лет уже торгую колготками. Вот здесь - рядом с входом в рынок - был мой модуль, - показывает владелица торговой точки. - Теперь нет ничего - все сгорело. Я не знаю, что теперь делать. Такое горе... Недавно на Титова рынок сгорел, теперь наш...

Напомним, что рынок на Титова сгорел действительно всего пару месяцев назад - в конце декабря 2020-го. Сегодня, 16 февраля, вспыхнул пожар на Качинском рынке.

В соцсетях "диванные эксперты" уже строят свои догадки и предположения. На самом деле, все гораздо банальнее: во время морозов на крытых рынках продавцы массово включают обогреватели, тепловые завесы и пушки, и проводка часто не выдерживает нагрузку. По предварительным данным, трагедия на Качинском рынке Волгограда тоже произошла из-за короткого замыкания, хотя официально причину пожара еще не называют.

Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы ликвидировать открытое горение. Но работы на месте ЧП у спасателей еще много. Фото: Эдуард Пальгунов

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, - отмечают следователи СУ СК по Волгоградской области.