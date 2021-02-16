Пожар на Качинском рынке в Волгограде 16 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

На Качинском рынке огнем охвачены сразу несколько торговых павильонов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Примерно в два часа дня 16 февраля 2021 года на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на Качинском рынке. Огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов и почти молниеносно распространился на соседние модули. Уже через несколько минут столб огня и дыма взмывался на несколько десятков метров над рынком. Люди в шоке разбегались по сторонам.

По словам очевидцев, огнем охвачены магазины "Светофор", "Фикс Прайс", и павильон Великолукские колбасы.

Чтобы пожарная техника смогла беспрепятственно добраться к месту происшествия, полиция перекрыла движение по улице Качинцев. Остановили даже движение трамваев.

На данный момент на месте возгорания работают четыре экипажа ДПС. Они перекрыли движение транспорта по улице Качинцев от улицы Московской до проспекта Жукова. Спасатели тоже на месте ЧП.

Через сорок минут с момента возгорания спасатели отчитались: пожар локализован, информации о пострадавших не поступало.

В администрации Дзержинского района Волгограда создали оперативный штаб, который займется расследованием причин ЧП и ликвидацией последствий пожара.

- Сейчас налажено взаимодействие с собственником рынка и ГУ МЧС по Волгоградской области, в ближайшее время будет проведена работа по определению размеров ущерба, - уточняют "КП-Волгоград" в мэрии города.