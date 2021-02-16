Пожар в Волгограде: загорелся Качинский рынок

Кадр с видео "Жесть Волгограда"

В Волгограде 16 февраля загорелся Качинский рынок. Черный дым поднимается вверх над торговыми объектами на несколько десятков метров и виден с разных концов города. Пожар случился среди бела дня, когда там было много продавцов и покупателей. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в торговых павильонах в Дзержинском района поступило около 14.00. На место приехали огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части. Они занимаются ликвидацией очагов огня.

Полиции пришлось перекрыть все дороги, которые ведут к рынку, чтобы машины экстренных служб могли подъехать на место пожара беспрепятственно. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе регионального главка, 4 экипажа ДПС перекрыли движение по улице Качинцев от Московской до проспекта Жукова.

Очевидцы сообщают, что горит павильон Великолукских колбас, магазины "Светофор" и "Фикс прайс", несколько торговых рядов рынка.