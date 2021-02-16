В Волгограде и области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции: уже развернуто 36 прививочных стационарных центров, в ближайшее время откроется еще 10. Прививку может сделать любой желающий совершенно бесплатно.Как уточнил на брифинге 16 февраля 2021 года заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов, в регион уже поступило 45 тысяч доз вакцины. Из них израсходовали 35,5 тысяч – столько волгоградцев решили обезопасить себя от COVID-19. Первые прививки от коронавиурса сделали около 18 тысяч пенсионеров. Иммунизация старшего поколоения – в приоритете.Напомним, для полной вакцинации необходимо пройти два этапа (второй через три недели). 8,5 тысяч жителей Волгоградской области получили по две дозы «Спутника». Из них 2,7 тысяч – медики, 1,7 тысяч – сотрудники образовательных организаций, 1,3 тысяч – работники социальной сферы.- Отмечу, что все прививочные центры оснащены морозильным оборудованием в соответствии с требованием Роспотребнадзора. К работе готовы мобильные бригады на базе восьми передвижных медицинских комплексов. Они уже осуществляют свою деятельность, - рассказал «КП-Волгоград» Николай Алимов.Вакцины продолжат поставлять в прививочные центры. Записаться можно как через регистратуру, так и на портале Госуслуг.Отметим, что журналисты «Космомолки» прошли оба этапа вакцинации. На протяжении трех недель в дневниках делились своим самочувствием, рассказывали о побочных эффектах после первой и второй прививки (подробности).