Сторонники волгоградского времени проиграли еще один суд. Они настаивали на том, что состоявшийся летом 2020 года опрос проходил с нарушением, и что его результаты необходимо признать недействительными. Активисты направили коллективные иски на администрацию Волгограда и Волгоградскую областную думу о признании недействующим решения муниципальной комиссии от 02 июля 2020 г. №7 «О результатах проведения на территории Волгограда мероприятий, направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области». Однако Центральный районный суд прекратил производство по делу.Во время судебного заседания свою позицию высказали все участники процесса. Истцы заявили о нарушениях при изменении часового пояса в Волгоградской области. Но в их коллективном иске нет требований о способе восстановления нарушенного права, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Истцы под сомнения ставят итоги летнего опроса и не разрешает вопрос о правах и обязанностях граждан. Поэтому ничьи права выявление мнения волгоградцев о часовой зоне не были нарушены.На судебном заседании также напомнили, что федеральные законы проверяет Конституционный суд РФ. Федеральный Закон от 22.12.2020 года №432-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» вступил в законную силу 27.12.2020 года. Поэтому Центральный райсуд прекратил производство по делу. Но это решение сторонников волгоградского времени еще могут оспорить, оно не вступило в законную силу.Это уже не первый неудачный суд для сторонников волгоградского времени. Осенью прошлого года служители Фемиды отказали им в коллективной жалобе. При этом они продолжают стоять на своем. Активисты хотят писать новые обращения властям и организовать еще один референдум.В вопросе времени есть и те, кто активно поддерживает возвращение во 2-ю часовую зону и критикует сторонников волгоградского времени. Они отталкиваются от итогов опроса 2020 года, на котором большинство волгоградцев проголосовали за переход на московское время. А обращения их оппонентов в суд они называют абсурдными и бесперспективными. Сторонники московского времени настаивают, что обсуждать вопрос часовой зоны уже не имеет смысла, а сейчас происходит искусственное столкновение волгоградцев. Тем не менее, они готовы отстаивать свою позицию, в том числе обращениями в органы власти. Также они создали петицию «Остановить перевод часов в Волгограде. Оставить Московское время» на платформе change.org. Пока свои подписи на утро 16 февраля оставили 11 человек.ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСАНапомним, в 2018 году в Волгоградской области состоялся референдум, на котором 58% голосов жители отдали за переход в 3-ю часовую зону. Регион ушел вперед на один час вперед от Москвы. Однако местные бизнесмены и депутаты были недовольным волгоградским временем. Летом 2020 года в Волгоградской области состоялся опрос, который проходил с 25 июня по 1 июля вместе с голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Тогда уже более 65% волгоградцев высказались за возращение на московское время. Явка составила 74%.Законопроект о переходе Волгоградской области во 2-ю часовую зону в третьем чтении приняли на заседании Государственной думы. Документ поддержали и в Совете Федерации. 22 декабря 2020 года закон подписал президент Владимир Путин. И 27 декабря регион перевел стрелки на час назад.