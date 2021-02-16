На сегодня в Волгоградской области прибавилось 212 заболевших коронавирусом – чуть больше, чем накануне. Но позитивная динамика налицо: такой прирост заразившихся в регионе последний раз был в начале ноября 2020-го. Однако и в целом в России инфицированных COVID-19 все меньше – плюс 13,2 тысячи человек на 16 февраля. Так что Волгоградская область с такими цифрами оказалась на 14-м месте в стране по ежедневному приросту и на 15-й строке по общему числу заболевших – их на сегодня 46 тысяч 971 тысяча человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 февраля 2021 года.По данным оперативного штаба, в Волгоградской области на 16 февраля зарегистрировали еще 6 умерших пациентов, у которых коронавирус стал основной причиной смерти. Всего в регионе уже 701 человек умер от COVID-19.В ковидных больницах на сегодня проходят лечение меньше трех тысяч волгоградцев - 2844 взрослых и 30 детей, еще часть инфицированных проходят курс на дому. За последние сутки выписали из стационаров 209 человек, всего выздоровевших почти 44,9 тысячи. И впервые за несколько месяцев меньше10 тысяч человек стало карантинщиков.Тем временем пенсионеров старше 60 лет из отдаленных городских микрорайонов и деревень теперь будут возить в ближайший пункт вакцинирования на прививку от коронавируса бесплатно. Такой приказ издал облздрав.