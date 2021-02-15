Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 февраля: плюс 6 смертей

Последние новости о коронавирусе в Волгоградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Утром 15 февраля специалисты портала стопкоронавирус.рф сообщили о 210 пациентах, которые получили положительные тесты на ковид (накануне было 213). С момента начала пандемии вирус подхватили почти 47 тысяч волгоградцев. Большую часть удалось вылечить – почти 45 тысяч пациентов благополучно справились с инфекцией. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 февраля 2021 года.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

Отметим, что регион стабильно держится в первой двадцатке по приросту больных COVID-19 (сегодня из 85 субъектов РФ – 14-е место). При этом не все тяжело переносят вирус, у части пациентов нет клинических проявлений. Другие же попадают под ИВЛ. В России за сутки умерло 394 человека, из них 6 из Волгоградской области.

Но врачи борются за каждого пациента до последнего: благодаря их усилиям число выздоровевших вот уже которую неделю практически равно числу заболевших. Сегодня, 15 февраля, полностью вылечилось еще 197 волгоградцев.

Добавим, в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока ситуация стабильная, поэтому уменьшается количество ковидных коек, больницы и поликлиники переходят в штатный режим работы.