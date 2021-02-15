В публичной библиотеке Кливленда открылась выставка, посвященная Второй мировой войне

Фото: Центр общественной дипломатии ВолГУ

Она экспонировалась в Страсбурге, Остраве, Берлине, Брюсселе, и многих других европейских городах. Открытие выставки в американском городе-побратиме Волгограда Кливленде имеет особую значимость в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Целью проекта является напоминание о трагических событиях Второй мировой войны.

Презентация выставки и переговоры о ее размещении произошли во время визита волгоградской делегации в город-побратим Кливленд в апреле-мае 2019 года, в составе которой была руководитель Центра общественной дипломатии Волгоградского государственного университета Елена Федоровна Парубочая. В июле 2019 года директором Центра общественной дипломатии были достигнуты договоренности о размещении выставки с директором по работе с читателями и местным сообществом Публичной библиотеки города Кливленда Джоном Скёртицем, был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Фото: Центр общественной дипломатии ВолГУ

Выставка «Путь к общей победе над нацизмом: от Сталинграда до Праги» представляет собой уникальные материалы, посвященные основным оборонительным и наступательным операциям советской армии в годы Великой Отечественной войны, жизни тыла и советских граждан в этой время. Материалы были предоставлены Центру общественной дипломатии ВолГУ Музеем-заповедником «Сталинградская битва». Всестороннее содействие по созданию выставочных стендов оказывал заместитель директора по научно-музейной и образовательной деятельности Музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Александрович Иванюк.

Открытие выставки состоялось 23 октября 2020 года при участии преподавателя Государственного университета штата Огайо Пьетро Шакаряна, а также менеджера Публичной библиотеки г. Кливленда Милоса Марковица. Информация о выставке, посвященной Второй мировой войне. появилась и в кливлендской прессе. Газета “Russian Magazine”, издаваемая для русскоязычных жителей штата Огайо, опубликовала статью об этом событии в декабрьском номере.

Фото: Центр общественной дипломатии ВолГУ

В этом году жители городов-побратимов отметили 30-летие побратимских связей. Представители Центра общественной дипломатии, преподаватели Волгоградского государственного университета, учителя и школьники МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда», а также МОУ «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» приняли участие в конференции городов-побратимов Кливленда, которая состоялась 30 сентября 2020 года.

Жители Кливленда участвуют в проектах, инициированных Центром общественной дипломатии ВолГУ, в рамках празднования «Года памяти и славы 2020», в частности, преподаватель Государственного университета Огайо прочитал на русском языке стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь».

Многочисленные американские партнеры Центра общественной дипломатии ВолГУ участвовали в дискуссионной площадке «30 лет побратимских связей Кливленда и Волгограда», организованной в формате онлайн в рамках Международного форума «Волгоградский диалог», состоявшемся на базе Волгоградского государственного университета 29-30 октября 2020 года.

Всестороннюю поддержку развитию побратимских связей оказывает ректор Волгоградского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Алла Эдуардовна Калинина, которая отметила, что «выставка, посвященная Второй мировой войне, размещенная в Кливлендской публичной библиотеке, наилучшим образом демонстрирует возможности общественной дипломатии городов. Важность данного события трудно переоценить, выставка «Путь к общей победе над нацизмом: от Сталинграда до Праги» служит напоминанием о чудовищной трагедии ХХ века, которая никогда не должна повториться».