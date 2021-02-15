Как и обещали синоптики, февраль оказался богат на погодные аномалии и сюрпризы. К 15 февраля до Волгоградской области доберется циклон, который несет с собой снегопад и морозы. Уже сегодня, в понедельник, местами выпадет небольшой снег, а столбик термометра опустится до – 16…-21 градуса. Дальше – хуже. Поэтому сегодня на оперативном совещании в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поручил привести все службы в режим повышенной готовности на случай возможных неблагоприятных последствий непогоды.- Мы уже видели, какие сюрпризы преподнес февраль Москве и другим регионам. В работе ряда объектов жизнеобеспечения произошли сбои. Сегодня синоптики говорят, что циклон затронет и ряд районов Волгоградской области: ожидают метели и мороз, гололед и заносы на дорогах. В связи с чем поручаю привести в повышенную готовность дорожные, коммунальные службы и спасателей. Привести в порядок технику и обеспечить запасы противогололедных материалов, - заявил глава региона.Также Бочаров поручил на случай резкого осложнения погодных условий подготовить места отстоя транспортных средств на трассах и прежде всего на подъездах к Волгограду.- Предусмотреть возможность оборудования их пунктами обогрева, обеспечить доставкой воды и товаров первой необходимости, - дал указания губернатор. - Обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения в Волгоградской области.Госжилинспекции поручили ежедневно отслеживать работу управляющих компаний на предмет, как чистят внутридворовые территории и дорожные проезды. Ну а Гидрометцентру и региональному МЧС поставили задачу оперативно информировать волгоградцев о грядущей непогоде. Так что готовимся к погодным аномалиям.