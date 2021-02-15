В Волгограде маршрутка врезалась в автобус: шесть человек в больнице

Виновником стал водитель маршрутки. Сам пострадал и пассажиров покалечил. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Недобрые вести пришли утром 15 февраля из Советского района Волгограда – там маршрутка с пассажирами на скорости влетела в автобус с людьми. К сожалению, есть пострадавшие: с места ДТП госпитализировали шесть человек.

Произошла авария с пассажирским транспортом на Университетском проспекте примерно в 08.30. По предварительным данным полиции, виновником стал водитель маршрутного такси.

Авария произошла как раз в час-пик на Университетском проспекте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» (который следовал по маршруту №70А) мчался по проспекту, обгоняя машины одну за другой. В районе дома №52 он попытался обогнать и пассажирский автобус, который ехал по маршруту №25. Однако, не рассчитал траекторию и врезался в попутный ЛИАЗ практически на полной скорости, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса отвалилась дверь в салон, а кабину водителя расплющило в гармошку. Травмы получили 5 пассажиров маршрутного такси, их увезли в больницу. Госпитализировали в тяжелом состоянии и виновника ДТП – водителя маршрутки.

Удар был такой силы, что у маршрутки от кабины водителя осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте аварии еще работают экипажи ДПС.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка, - уточняют в региональном Главке.