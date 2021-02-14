Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 февраля: стабильный прирост больных

Больных ковидом стало меньше, но ограничения снимать рано. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стабилизировалась, если можно так сказать. Уже нет резкого роста новых пациентов, больницы и медики переходят в плановый режим работы, а «скорая» вышла из аврала. Но сказать, что мы побороли COVID-19, нельзя. Каждый день в регионе фиксируют более двухсот новых случаев ковида. Вот сегодня, 14 февраля 2021 года, в список заболевших добавилось еще 213 человек (вчера, для сравнения было плюс 218 заболевших). Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 февраля 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области переболели коронавирусом уже 46 тысяч 549 человек, то есть почти каждый пятидесятый житель. 689 человек медики спасти не смогли. Сегодня в эту смертельную статистику добавили еще 7 волгоградцев. В референт-центре подтвердили, что эти люди умерли именно от последствий коронавируса. Выписались из больниц после успешного лечения ковида, по данным Спопкоронавирус.рф, 199 волгоградцев.

На сегодняшний день в Волгоградской области уровень заболевания COVID-19 хоть и снизился, но еще держится на достаточно высоком уровне. На регион по-прежнему в «двадцатке» самых опасных по темпам распространения ковида. Сегодня мы на 14-м месте. Хуже на юге России обстановка только в Ростовской области – там плюс 339 за сутки. Видимо, поэтому волгградские власти пока и не торопятся окончательно снимать ограничения по коронавирусу. К тому же впереди весна, когда-, как известно, иммунитет у людей падает и опасность заражения ковидом опять возрастет.