Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 февраля: прирост заболевших держится на одном уровне

За последние сутки в Волгоградской области 218 человек заболели коронавирусом, 5 пациентов умерли Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на одном уровне. 13 февраля в регионе подтвердили 218 новых случаев COVID-19. Это на 2 заболевших больше, чем было накануне. Всего за пандемию ковид подхватили 46 336 волгоградцев, информирует портал стопкоронавирус.рф. По всей стране сегодня наблюдается общее снижение прироста новых заболевших. В субботу заболел 14 861 россиянин в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 февраля 2021 года.

Статистика Яндекса

К сожалению, пока не внушает оптимизма уровень смертности от ковида. Ежедневно подтверждаются новые летальные исходы. За последние сутки жертвами вируса в Волгоградской области стали еще 5 человек. В феврале зафиксировали 74 смерти, которые случились от осложнений коронавируса. За все время пандемии COVID-19 стал причиной гибели у 682 волгоградцев.

Ежедневно все больше жителей Волгоградской области благополучно завершают борьбу с ковидом. Пациенты лечатся в инфекционных госпиталях или на дому. За последние сутки выздоровели 210 волгоградцев. Всего с марта прошлого года с вирусом справились 44 289 человек.

В ковидных стационарах с каждым днем становится больше свободных коек. На утро 13 февраля в госпиталях находятся 2 954 человека, из них 2 934 взрослых и 20 детей. С подтвержденным коронавирусом 1 365 пациентов.