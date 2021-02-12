Мэрия Волгограда ищет архитекторов и лучший проект благоустройства улицы Бакинской

По замыслу улица должны стать удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото администрации Волгограда.

В этом году власти Волгограда решили кардинально преобразить улицу Бакинскую. Сегодня там активно строят новые высотки, современные стильные. Такой же, по замыслу, должна стать и территория вокруг них: красивой и комфортной. Причем улица должны быть удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов, в том числе и для маломобильных граждан. А, чтобы учесть все пожелания и предложения, решили объявить конкурс на лучший проект благоустройства этой улицы. Стартует конкурс с 18 февраля.

Чего ждут от архитекторов и подготовленных проектов?

- В работах должна быть представлена концепция организации комфортных пешеходных зон и культурного досуга с двух сторон от проезжей части по улице Бакинской. В пешеходной зоне должны быть учтены объекты инфраструктуры и благоустройства, направленных на создание комфортной городской среды. При этом объекты должны быть вандалоустойчивыми, а малые архитектурные формы защищены от природного воздействия, - поясняют в администрации Волгограда.

Организаторами конкурса выступают администрация Волгограда, областное отделение организации «Союза архитекторов России», группа компаний «Волгострой» и региональный центр компетенций по вопросам городской среды.

Сегодня улица Бакинская активно застраивается новыми высотками, территория вокруг тоже должна стать комфортной и красивой. Фото администрации Волгограда.

- Радует, что увеличивается качественный уровень нашей жилой застройки. Сами же застройщики думают не только о том, как построить дома и продать побольше квадратных метров, они уже думают, как создать среду, и это очень дорогого стоит. Я считаю, что это очень хороший посыл, и его надо тиражировать по всему городу. Надеемся на активное участие наших молодых архитекторов, - говорит руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, главный архитектор города Эдвин Петров.

ВАЖНО!

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТЫ?

Прием проектов благоустройства будет осуществляется 20 апреля с 8.30 до 17.00 по адресу: Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 15 (кабинет 419, телефон 38-55-73).

Оценивать проекты будет комиссия, в которую войдут члены регионального отделения Союза архитекторов России.

Итоги конкурса подведу 26 апреля.

Победителей ждут денежные призы:

1-я премия - 100 тысяч рублей;

2-я премия - 70 тысяч рублей;

3-я премия - 30 тысяч рублей.

Призовой фонд обеспечивается за счет внебюджетного источника.