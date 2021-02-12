В Волгограде «Концессии» отрезали воду центру шиномонтажа

Шиномонтаж остался без воды. Фото: КВ

В пятницу, 12 февраля, журналисты вместе с «Концессиями водоснабжения» отправились в очередной рейд по адресам предпринимателей, которые нелегально подключились к системам водоснабжения и канализации. Бизнесмены воруют воду, минимизируя свои издержки. А платят за них остальные волгоградцы, которые при этом еще и страдают от последствий самовольных врезок. В планах было две точки, но отключить воду сегодня «Концессиям» удалось лишь центру шиномонтажа в Кировском районе, который маскировался под частный дом. В пекарню, расположенную в центре Волгограда, попасть ресурсники не смогли.

БИЗНЕСМЕН ЭКОНОМИТ, ЖИЛЬЦЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ

Первая точка – семейная пекарня «Как дома» на улице Новороссийской, 5. Документы на техприсоединение этого помещения отсутствуют, разрешения на пользование водой и канализацией нет, но воду здесь явно используют. В магазинчике идет бойкая торговля выпечкой, которую здесь же и делают.

- Неоднократно пытались отключить этот объект, но нас не допускали, и снова перед нами закрыли дверь, - рассказывает руководитель инспекции сбыта ООО «Концессии водоснабжения» Галина Свечная.

Пекарня незаконно врезалась в водопровод, а за воду платят жильцы дома. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А платят за водоснабжение предприятия вскладчину жильцы дома – задолженности перед ресурсниками у местного ТСН нет. К тому же жители негодуют, что владелец помещения самовольно сделал пристройку и реконструировал часть внутридомовой сети.

- Нас тоже не пустили для обследования. Первый раз мы пришли с полицией, второй и третий раз уже с «Концессиями», - рассказывает управляющий ТСН дома Роман Рулев. - Будем подавать в суд, чтобы получить доступ. К тому же за собственником солидный долг.

А жильцов беспокоит еще и то, что из-за кондитерского производства у них регулярно забивает жиром канализацию, а пока ее прочищают, в квартирах отключают всю воду.

Ресурсники не смогли попасть к трубе, им просто не открыли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вторая точка - шиномонтаж и магазин на улице Рославльской в Кировском районе. По документам здесь частный дом. По факту в двухэтажном строении расположился настоящий шинный центр: автомагазин, склад и пристройка с боксами. Арендатор платит собственнику за воду, но до РСО деньги не доходят. А жители соседних домов страдают от пониженного давления воды - на промышленные масштабы водопровод здесь явно не рассчитан.

С этого дня шиномонтаж остался без воды до тех пор, пока он не оформит все документы как юридическое лицо. А если предприниматель сорвет контрольную пломбу, то платежи за воду вырастут в разы – их будут начислять по максимуму из расчета среднего сечения трубы. В РСО подчеркивают: такие вопросы лучше решать миром, не доводя дело до суда, - дешевле выйдет.

По документам это частный жилой дом. Фото: КВ

Кстати, из тех, кого поймали на незаконном подключении в прошлом году, собственники 151 объекта заключили договоры, еще 126 объектам отключили воду. По оценке специалистов, в Волгограде таких незаконных врезок тысячи. Расплачиваются за ушлых бизнесменов жители Волгограда, ведь потери ресурсоснабжающей организации тоже заложены в тарифы.