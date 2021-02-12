«Вырастем и всех поставим на колени!» - эти и другие угрозы жители астраханского села Капустин Яр слышат регулярно. Звучат они из уст местных «авторитетов» - школьников и их лидеров. «Деточки» легко ставят на место всех: учителей, учеников и даже местную власть, которая не может дать отпор. Разговаривают на чистейшем мате, избивают даже тех, кто в два раза старше. Никакой ответственности эта молодежь практически не несет, а если кто и угрожает привлечь по закону – угрожают в ответ сжечь дома, машины и прочее имущество. Даже не верится, что такое может происходить в наши дни! «Комсомолка» лично пообщалась с жертвами подростков.«МОЯ ДОЧЬ ТЕРЯЕТ ЗРЕНИЕ»Капустин Яр – село, где проживает около шести тысяч человек. Здесь всего одна школа. Рядом с ней и творится главный беспредел. Из последнего – здесь до потери зрения просто так избили 12-летнюю девочку.- Школа находится далеко, дорог практически нет, освещения тоже. Я и раньше знала, что там есть проблемы: школьницы приходят в топах с открытыми животами, одеваются, как на дискотеку. Старшие угрозами и силой отбирают карманные деньги у младших. Но думала, что мою дочь это не коснется – она хорошо учится и держится в стороне от этих компаний. Так я думала до тех пор, пока она не пришла домой вся в крови, - вспоминает страшный день 18 января мама Яны.На девочку не просто напали – все происходящее запечатлели на видео, которое залили в интернет, чтобы унизить, похвастаться своими «успехами», заявить о себе.Шестиклассницу остановили после занятий две 14-летние девочки. Все происходило на пересечении улицы Мичурина и 8 Марта в два часа дня. В ролике одна нецензурщина, поэтому суть конфликта посторонние уловить не могут. Да его и не было.- Давай ее ***! Можно я ее *** (изобью), - рвется в драку девица, разговаривая исключительно матом.Подростки просто нападают на жертву: одна за одной. Бьют ногами и всячески унижают. В конце школьница, которую не отличить от мальчика, сильно и со звериной жестокостью ударяет Яну по лицу. Та, кажется, даже сознание теряет.- Я знаю, что эти девочки гуляют с мальчиками из той самой банды. У одной полная семья, у другой нет. Она и одевается как пацанка: носит вещи для мальчиков и никогда, даже на уроках, не снимает шапку. То есть общим правилам эти подростки не подчиняются, - продолжает мама пострадавшей девочки.Казалось бы, наказывать таких вместе с родителями! И не штрафами и учетами, а как положено. Но тогда это была бы другая история, где нет никаких подростковых банд.Что же стало с девочками?- Меня вызывали как свидетеля! А не как маму потерпевшей стороны! – возмущается женщина. – В итоге тех, кто искалечил мою дочь, просто поставили на учет.В материалах дела про одну из бандиток написали как про заторможенную, пассивную ко всему, склонную к неудачам и бегству. Вторая, наоборот, лидер, умеет себя отстоять и участвует в мероприятиях. Ясно, понятно.В ГУ МВД по Астраханской области это происшествие прокомментировали так:«Родители двух 14-летних девочек, нанесших сверстнице телесные повреждения, уже привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Их дочери будут помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей».Но вопрос о помещении в Центр еще должен был решить суд. В итоге обеих просто отпустили.- У моей дочери – атрофия зрительного нерва. Я уже не говорю о психологической травме, которую ей нанесли! И это один случай из десятков. Беспредел процветает! Например, ребята выбили дверь в спортзале со стороны улицы. Теперь они забегают туда прямо посреди занятий, портят имущество, срывают уроки и даже толкают учителей! Никто им не указ.«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»В феврале прошлого года Астраханскую область взбудоражила новость о том, что в Капьяре школьники до смерти избили молодого человека. И, разумеется, все сняли на камеру. Трагедия была. И избиение тоже. Только в разное время и с разными мужчинами.17 числа на 30-летнего местного жителя напали подростки. Тот был пьян и выругался. Завязалась потасовка. Ну как потасовка – подростки просто избивали лежащего на земле, беззащитного человека. Толпой.«Участниками конфликта являлись ученики МБОУ «Капустиноярской СОШ», двое из которых - несовершеннолетние 2004 и 2005 годов рождения», - прокомментировали тогда в областной полиции. Естественно, их не привлекли – не достигли возраста уголовной ответственности.А 23 февраля, также нетрезвый мужчина 28 лет, попал в больницу с травмой головы. Иван Надежкин умер 9 марта. Родственники уверены: его тоже избили, только видео в сеть не выложили - поняли, что это чревато. После этой истории тоже были проверки, но подростков тогда уличили только в грабеже и кражах. Двум дали по полтора года условно, третий на момент вынесения приговора учился в 9 классе и остался безнаказанным.Что касается Ивана Надежкина, официально он упал с высоты своего роста, ударился головой и погиб. Вот так.Конечно, СМИ и общественность на творящийся беспредел внимает обращает время от времени. А что же руководство школы, где это все происходит ежедневно, где кирпичи в окна прилетают даже завучу? Почему ничего не меняется?ОДИН УЧАСТКОВЫЙ. НИ ОДНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИКак ни странно, эти проблемы в селе пытаются разрулить пока только общественники. По их мнению, все, что сейчас происходит – результат реформы и сокращения сотрудников полиции в 2014 году. Сейчас на несколько сел, в том числе Капустин Яр, работает только один участковый.- Очевидно, что проблема кроется в отсутствии как такового контроля со стороны правоохранительных органов, полном безразличии со стороны администрации в воспитании молодого поколения. В отсутствии спортивных площадок. Молодежь просто шарахается от безделья, - рассказал «КП-Волгоград» общественный деятель Алексей Пинчук.Он вырос в этом селе и помнит – раньше такого не было. За оскорбление учителя можно было отхватить от своих же. Сейчас боятся – сядешь, если не убьют. Раньше педагогов уважали, родителей не заставляли краснеть. Конечно, преступность была, но не в таких масштабах как сейчас.В 2020 году подростки обокрали дом культуры. Их родители давали показания и явно выгораживали детей: утверждали, что они в одно и то же время были друг у друга в гостях. Дети чувствуют безнаказанность, ситуация становится лишь хуже.- Плюс власть пустила на самотек важный вопрос острой нехватки сотрудников полиции, - уверен Алексей. Поговаривают, что состоящие в банде подростки общаются с бывшими заключенными. Взрослые боятся детей, говорят, у них «крыша». А единственная их «крыша» – это отсутствие должного внимания со стороны местной администрации и ОВД.С ним согласен коллега Иван Есипов, тоже общественник. Вдвоем они пытаются привлечь внимание к ситуации.- Один участковый на всех. Он объективно не в силах справиться. Сотрудник ПДН территориально находится в Ахтубинске в 50 километрах от села и нечастый в селе гость, - рассказывает Иван Есипов.А к ребятам постарше уже тянутся 11-летние школьники. Но никто точно не знает, сколько человек состоит в банде или группах. Известно лишь, что ими руководят некие лидеры (возможно, их четыре или больше). Есть ли какая-то у них идеология, должны разбираться правоохранительные органы.- Когда эти подростки заявляют, что вырастут и всех поставят на колени, я думаю, тут речь об отсутствии дисциплины, воспитания и системы профилактики. Молодежи совершенно нечем заняться, вот и выплескивают энергию на улицах: катаются на машинах без номеров, без прав, часто нетрезвые. У нас даже начальство в администрации позволяет себе ездить пьяным за рулём, за что сотрудники ГИБДД их лишали прав. Что говорить о молодёжи! – вздыхает Иван.Тем временем в областном Главке заявили, что обязательно отреагируют на все жалобы и примут соответствующие меры реагирования.