Аэропорт Волгограда за 160 миллионов установит долгожданные телетрапы

Пассажиры будут из терминала аэропорта сразу попадать в самолет Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Международном аэропорту Волгограда наконец-то появятся телескопические трапы. Благодаря им пассажирам не придется в воздушной гавани добираться до самолета на автобусе. Телетрап ведет сразу из терминала на борт. На поставку, монтаж и пуско-наладочные работы волгоградский аэропорт готов потратить 160 миллионов рублей. Торги состоятся 12 марта 2021 года, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на закупочную документацию.

Телетрапы с переходными галереями будут обслуживать пассажиров международных и внутренних рейсов в круглосуточном режиме. В закупке есть ряд требований к подрядчику, который выиграет аукцион. Так галереи телетрапов не должны опираться на здание аэровокзала, устройство должно опираться на стойки. Также конструкция оборудования необходимо предусмотреть возможность дальнейшего расширения аэровокзального комплекса в сторону перрона. Телетрапы должны беспроблемно использоваться при температурах от -25 до +45 градусов. Внутри кабины оборудуют обогревом и системой кондиционирования.

Гарантия на телетрапы составит 2 года. Также поставщик в течение пяти лет будет производить послегарантийное обслуживание оборудования.

Всего в аэропорту Волгограда может появится 4 телетрапа Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отметим, в аэропорту Волгограда уже давно планируют установить телетрапы, чтобы пассажиры не ютились в автобусах перед самолетом и не стояли в очереди перед обычным трапом. Но после постройки новых терминалов к чемпионату мира по футболу 2018 года телетрапы так и не появились. Только в начале прошлого года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект очередного этапа реконструкции волгоградского аэропорта. Добро дали на строительство четырех телетрапов. Планировали начать строительство в 2020-м, но пришлось отложить. Но теперь возведение двух устройств не должно быть за горами.