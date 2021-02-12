Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 февраля: за сутки умерли 7 человек

Уровень смертности от коронавируса не снижается Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области на протяжении всей недели продолжается небольшой спад числа новых случаев коронавируса. 12 февраля в регионе COVID-19 выявили у 216 человек. В последний раз такие цифры фиксировались в начале ноября. Всего за время пандемии ковидом заразились 46 118 волгоградцев, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. За последние сутки по всей стране подтвердились 15 089 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. И если уровень заболеваемости в целом снижается, то смертность продолжает оставаться на одном уровне. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 февраля 2021 года.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области. Стопкоронавирус.рф.

12 февраля в Волгоградской области подтвердили 7 летальных исходов от ковида. Это второй случай за пандемию, когда в регионе за сутки фиксируется такое число смертей. Всего коронавирус за все время убил уже 677 волгоградцев.

Благополучно завершили борьбу с COVID-19 с марта прошлого года 44 079 жителей региона. За последние сутки 215 волгоградцев получили выписки из инфекционных госпиталей или после амбулаторного лечения.

Во время пандемии в регионе отменили социальные проездные для пенсионеров. Волгоградцы старше 65-ти лет должны соблюдать самоизоляцию, ее продлили до 21 марта. Хотя некоторые пожилые люди хотят, чтобы запрет на льготный проезд в общественном транспорте отменили. Ведь многие из них уже переболели ковидом, а другие вакцинируются. Возможно, на ближайшем заседании оперативного штаба этот вопрос рассмотрят.