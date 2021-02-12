Гололед, туманы, сильный ветер: МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды 12 февраля

В Волгограде сегодня сильный ветер, гололед и туман. Будьте осторожны! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Из-за оттепели в регионе уже несколько дней стоят туманы, мокрый снег и дождь, из-за которых все вокруг покрылось гололедом. 12 февраля метеоусловия еще сильнее осложнятся, особенно в северных районах региона. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Возможны гололедно-изморозевые явления. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Поэтому спасатели просят волгоградцев быть внимательными и осторожными.

К водителям обратились и в ГИБДД. На трассах из-за непогоды могут участиться заносы автомобилей, повысится опасность возникновения аварий. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водителям необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скорость и дистанцию, пропускать пешеходов.

На дорогах нельзя делать рискованные маневры и опасные обгоны. Водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские автокресла. В ГИБДД отмечают, что во время плохой погоды лучше воздержаться от дальних поездок. Диспетчеров автовокзалов предупредили, чтобы они принимали своевременные меры безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов. В случае осложнения дорожной обстановки на трассы выйдут дополнительные экипажи ДПС.

Из-за гололеда непросто передвигаться по тротуарам. Можно поскользнуться, потерять равновесие и получить ушиб или перелом. В региональном Главке МЧС предупреждают, что нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. А если ледяные лужи всюду, то передвигаться по ним лучше небольшими скользящими шажками и наступать на всю подошву, а ноги немного расслабить в коленях. И не надо прятать руки в карманах. При возникновении чрезвычайной ситуации из-за непогоды необходимо звонить по телефону 101.

12 февраля в Волгограде и области сохранятся осадки в виде мороси и мокрого снега, а также туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем по области от 0 до +5, по югу потеплеет до +10 градусов. В Волгограде в пятницу +4-6 градусов.