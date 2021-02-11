Особенно, когда дело касается подрастающего поколения.Детский сад «Сказка», построенный «ЕвроХим-ВолгаКалием» в рамках реализации большой программы по обеспечению семей сотрудников жильем и необходимой социальной инфраструктурой, открылся в начале 2020 года. За это время сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината, воспитанники и администрация дошкольного учреждения наладили дружеские отношения.На одной из последних встреч с заведующей детским садом Еленой Хамзиной добровольцы ГОКа под эгидой волонтерского движения «МЫВМЕСТЕ» выяснили, что дошкольному учреждению не хватает дополнительных кроваток для дневного отдыха детей. Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» решили оказать подшефному садику помощь с поставкой необходимой мебели. И вот уже в начале 2021 года в детсаду появились шесть новых красивых трёхъярусных кроваток.Этот подарок, как и предыдущие, был приобретен исключительно на личные средства сотрудников ГОКа. Коллектив с радостью принимают участие в благотворительных акциях для подшефного детского сада, который стал вторым домом для их детей и других маленьких котельниковцев.«Мы очень благодарны всем сотрудникам предприятия за особое внимание к нашему детскому саду. Приобретение трехъярусных кроваток для малышей было для нас давней мечтой, которая может быть и не исполнилась бы без поддержки «ЕвроХим-ВолгаКалия», - говорит заведующая детским садом Елена Хамзина. - Желаю всему коллективу комбината новых производственных успехов и всего самого доброго!».Напомним, что «МХК «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко отмечает двадцатилетний юбилей. Поэтому 2021-й объявлен в компании годом двадцати добрых дел. И помощь детскому саду «Сказка» входит в согласованный с администрациями района и города график благотворительных акций «ЕвроХима».