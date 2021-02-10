Мы открылись: Автосалон УАЗ «Волга-Раст» ждет гостей!

Фото: ГК"Волга-Раст"

Мы представляем для наших клиентов полный модельный ряд автомобилей в наличии и под заказ.

Модельный ряд УАЗ:

- Внедорожники УАЗ ХАНТЕР- полноприводные рамные внедорожники с бензиновыми 2.7-литровыми двигателями (135 л.с.) и 5-ступенчатой механической трансмиссией BAIC, цельнометаллическим кузовом и распашной дверью багажника. В комплектации — гидроусилитель руля, антиблокировочная система + система «ЭРА-Глонасс».

- Внедорожники УАЗ ПАТРИОТ МКПП/АКПП — полноприводные (с понижающей передачей + модернизированный передний мост) внедорожники с бензиновыми 2.7-литровыми двигателями (149 л.с.) + 5-ступенчатая МКПП или 6-ступенчатой АКПП PUNCH Powerglide 6L50[1], широким пакетом функций поддержки водителя, безопасности (круиз-контроль, системы стабилизации и курсовой устойчивости, камеры заднего вида, парктроник, подушки безопасности) и «зимних» опций.

- Пикапы УАЗ МКПП/АКПП — полноприводные (с понижающей передачей + модернизированным передним мостом) вездеходы с бензиновыми 2.7-литровыми моторами (150 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП, комплектом современных опций помощи водителю, «зимних» опций и систем активной/пассивной безопасности.

- Минивены УАЗ СГР («БУХАНКА») - семейство полноприводных автомобилей (Комби, Фургон, Остекленный фургон, Фермер, Бортовой, Автобус) с 2.7-литровым бензиновым двигателем (112 л.с.) + 5-ступенчатой МКПП. Комплектуется АБС, блокировкой заднего дифференциала и пакетом «зимних» опций.

- Коммерческие УАЗ ПРОФИ - семейство полноприводных коммерческих малогрузных авто (1.3-1.5-тонные тентованные фургоны с одно - и двухрядной кабиной, промтоварными, изотермическими и рефрижераторными жесткими фургонами) с 2.7-литровыми бензиновыми двигателями (150 л.с.) + 5-ступенчатой МКПП. В комплекте — АБС, круиз-контроль, центральный замок, электростреклоподъемники, подушки безопасности и пакет «зимних» опций.

На заказ также предлагается спецверсия «Экспедиция» для моделей ХАНТЕР, ПАТРИОТ и СГР, которые доукомплектовываются блокировкой заднего дифференциала, пакетом «Off-Road» [2], электролебедкой, силовыми бамперами и тягово-сцепным устройством, экспедиционными багажниками, силовыми порогами, пакетом «зимних» опций и внедорожными покрышками.

Флагман бренда УАЗ ПАТРИОТ.

В 2019 году в мире было продано более 15.5 тысяч УАЗ ПАТРИОТ (https://auto.vercity.ru/statistics/sales/marks/2019/uaz/). В 2020 году, из-за серьезного экономического спада, вызванного последствиями пандемии коронавируса Covid-19[3], спрос на отечественные авто на российском авторынке существенно упал, однако ПАТРИОТ сумел сохранить лидирующие позиции по продажам среди других моделей бренда (почти 4.5 тысячи машин) и пошел на экспорт на Кубу, в Эфиопию, Хорватию и США.

Автомобиль считается одной из лучших разработок Ульяновского автозавода и вполне конкурентоспособна на фоне автомобилей европейских и японских марок в классе полноприводных SUV[4].

В 2019 году полноприводный (4х4) 5-дверный универсал повышенной проходимости УАЗ-3163 ПАТРИОТ прошел очередную модернизацию и сегодня представлен на рынке модификациями с бензиновыми 2.7-литровыми двигателями мощностью до 149 л. с., которые работают с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6DSG PUNCH Powerglide 6L50[5].

Фото: ГК"Волга-Раст"

Внедорожник компактен (4647 х 2110 х 1910 мм), весит чуть более 2 тонн, и, благодаря мощному двигателю, полному приводу (понижающая передача + модернизированный подключаемый передний мост по PartTime[6]), зависимой амортизационно-рессорной подвеске и дорожному просвету до 210 мм, способен разгоняться до «сотни» за 19 секунд и поддерживать скорость до 150 км/час при расходе топлива 9.5-11.5 литра/100 км. Машина обладает уникальной проходимостью, способна плавно и уверенно преодолевать серьезные препятствия и ямы, въезжать на насыпи под углом до 35 градусов.

УАЗ давно практикует использование собственных и заимствованных лицензионных технологий и комплектующих, что существенно улучшает технические и динамические характеристики, а также безопасность и комфорт управления каждой новой модернизации внедорожника. Последняя версия Patriot предлагает водителю широкий набор управляющих опций:

- круиз-контроль;

- электронной стабилизации на дороге при выполнении маневров + курсовой устойчивости (ESP[7]);

- контроля мертвых зон с камерами заднего вида;

- электронной блокировки дифференциала заднего моста Eaton[8];

- поддержки подвески при движении авто по рыхлому покрытию (внедорожный режим OFF-Road[2]) с регулировкой крутящего момента и работы тормозной системы;

- ассистент-парковщик.

Кроме того, в стандартные комплектации входит «зимний пакет» - подогрев ветрового стекла, руля, сидений, зеркал заднего обзора. Безопасность обеспечивается мощным цельносварным кузовом и подушками безопасности.

Последняя модификация УАЗ ПАТРИОТ получила более комфортный для длительных поездок и экстремальных путешествий салон с повышенной вибро- и шумоизоляцией (комплекс NVH[9]) и двойную систему отопления (кондиционер + второй регулируемый отопитель).

Водительское место оборудовано обогреваемым рулем с регулируемым углом наклона, 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающим медиакомплекс с опциями трансляции файлов в форматах Full HD[10] и MP3[11], радио и акустики с 6 динамиками. Система комплектуется доступом к Wi-Fi[12]-интернету, USB[13]-портами, поддержкой сервисов Google[14] и Android[15], встроенной навигацией.

Для перевозки грузов можно использовать вместительный багажник объемом до 650 литров, который можно увеличить за счет складных задних кресел до 2400 литров. При необходимости на крышу внедорожника можно установить экспедиционный внешний багажник.

Официальный дилер УАЗ «Волга-Раст» предлагает покупателям полный модельный ряд автомобилей, специальные программы покупки для юридических и физических лиц. Оформление кредита, страхования ОСАГО и КАСКО. Сервисное обслуживание с использованием оригинальных запасных частей и сертифицированного персонала.

Приглашаем вас посетить дилерский центр УАЗ «Волга-Раст» в Волгограде, по адресу - ул. К. Либкнехта, 19А. Тел.: +7(8442) 78-16-16

[1] PUNCH Powerglide 6L50 - (англ.) шестиступенчатый автомат, который устанавливается на автомобили УАЗ Патриот и некоторые модели ГАЗелей, транслитерация ПУНЧ Повердлайде 6Л50.

[2] Off-Road - (англ.) бездорожье, транслитерация Офф-роуд.

[3] Covid-19 - (англ.) пандемия коронавирусной инфекции, транслитерация Ковид19.

[4] SUV - (англ.) полноприводный с несущим кузовом, кроссовер, транслитерация Сув.

[5] 6DSG PUNCH Powerglide 6L50 - (англ.) 6-ступенчатая коробка автомат, транслитерация 6ДСГ ПУНШ Поверглайде 6Л50.

[6] PartTime - (англ.) схема жесткого подключения переднего моста, транслитерация ПартТайм.

[7] ESP - (англ.) система курсовой устойчивости автомобиля, транслитерация ЕСП.

[8] Eaton - (англ.) электронная блокировка дифференциала заднего моста, транслитерация Еатон.

[9] NVH- (англ.) комплекс для повышенния вибро- и шумоизоляций, транслитерация НВХ.

[10] Full HD - (англ.) набор видеорежимов высокой четкости HDTV, транслитерация Фулл ЭчДи.

[11] MP3- (англ.) формат файла для хранения аудиоинформации, транслитерация ЭмПэ3.

[12] Wi-Fi - (англ.) технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11, транслитерация Вай-Фай.

[13] USB- (англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юэсби.

[14] Google- (англ. это прежде всего поиск) американская транснациональная корпорация, транслитерация Гугле.

[15] Android- (англ.) операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг и т.д., транслитерация Андроид.

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