В Волгоградской области появились новые возможности строительства интернатов для пожилых

Правительство упростило порядок выделения регионам субсидий на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Теперь регионам, в числе которых и Волгоградская область, предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов.Соглашение о предоставлении данной господдержки теперь можно будет заключить, подав заявку на получение субсидии и обоснование на включение строительного объекта в проект адресной инвестиционной программы. А документы можно направить после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. К их числу относятся – разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности на земельный участок, заключение государственной экспертизы на проект.Эти изменения уже внесены Правительством РФ в госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Это поможет быстрее и эффективнее реконструировать и возводить новые стационары для проживания людей старшего поколения, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.Депутат Волгоградской областной Думы, член парламентского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Надежда Кулешова отметила, что сегодня одна из важнейших задач государства – помощь пожилым.– Забота о таких людях, создание для них комфортных условий – одно из базовых социальных обязательств государства. В нашем регионе наработан богатый положительный опыт по формированию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – он был отмечен Президентом в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Вместе с тем Волгоградская область стала пилотным регионом для внедрения новых технологий комплексной и непрерывной поддержки людей старшего поколения и жителей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула Надежда Кулешова.Для Волгоградской области – это важный шаг в законотворчестве. Здесь в течение нескольких лет ведется планомерная работа в сфере социальной поддержки пожилых людей. В 2016 году в Киквидзенском районе при поддержке губернатора Андрея Бочарова был построен новый корпус Мачешанского дома-интерната на 100 мест. В новом здании людям были предоставлены не только комфортные жилые комнаты, места отдыха, но и медицинские кабинеты с современным оборудованием.В последующие годы в области продолжили модернизировать социальные объекты в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В прошлом, 2020-м году, завершили капремонт спального корпуса Калачевского психоневрологического интерната. Новый, 2021-й начался с новоселья для постояльцев корпуса Царевского психоневрологического интерната в Ленинском районе. В этом году работа продолжится. Планируется выполнить строительно-монтажные работы в Абганеровском доме-интернате для престарелых, Нижнедобринском, Урюпинском, Жирновском, Заплавинском, Иловатском, Суровикинском и Нижнечирском психоневрологических интернатах. Одновременно активно расширяется и обновляется региональная сеть отделений дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов.Как отметил председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко, новые изменения, внесенные Правительством, позволят существенно расширить возможности регионального проекта «Старшее поколение», который сегодня просто необходим пожилым волгоградцам.– Нацпроект «Демография» рассчитан не только на поддержку молодых родителей и детей. В каждой семье есть еще бабушки, дедушки, а иногда — прабабушки и прадедушки. Большое счастье, когда они живы. Но бывают ситуации, когда родственники, занятые работой, не могут обеспечить должного ухода пожилым людям, страдающим различными заболеваниями. В этом случае может помочь государство. Мы просто обязаны создать достойные условия людям, которые положили жизнь на благо нашей страны, вырастили здесь детей и внуков. И хотя нами наработан уже положительный опыт в этом направлении, впереди еще много работы, – подчеркнул Олег Савченко.Ирина Шабанова