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В Волгограде мужчина нырнул в ледяной пруд, спасая бездомную собаку

Юрий Панфилкин, ломая лед локтями, вытянул дворнягу
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Фото- скрин видео Екатерины.

Фото- скрин видео Екатерины.

«Ой, ой! Хоть бы добрался…, - причитают женщины за камерой, снимая на видео, как мужчина, ломая лед, пробирается к тонущей в пруду собаке. Действие происходит в поселке Веселая балка в Кировском районе Волгограда. Почти в центре этого поселка есть небольшой пруд. В мороз он всегда почти полностью замерзает. Но сегодня, 11 февраля, в городе потеплело, лед стал тонким…. Так в ледяной воде оказались две беспризорные собачки.

«Мне позвонила подруга и рассказала, что в пруд упали две собаки. Они скулят громко и никто не знает, как им помочь. Спросила, может я что придумаю. Я быстро оделась и побежала к месту ЧП. К тому времени одна из псин уже смогла выбраться из ледяной воды, а вот вторая жалобно скулила. Да так, что две маленькие школьницы, которые проходили мимо в этот момент тоже остановились, и тоже заплакали вместе с ней. Я поняла, что добраться к ней по льду нереально. И тут вспомнила о нашем морже. Живет у нас мужчина, который купается в этом пруду и летом, и зимой», - рассказывает Екатерина – жительница поселка Веселая Балка.

Девчонки-школьницы побежали звать на помощь местного моржа. Юрий Панфилкин – так зовут мужчину, согласился без раздумий. Уже через пару минут он стоял у воды и раздевался. У края лед почти растаял, а вот к полынье, в которую и попала дворняга, волгоградцу пришлось пробираться с трудом, ломая лет локтями.

«Еще чуть-чуть, давай.. Ну почти… Ох, слава Богу!», - вздохнули с облегчением женщины, которые наблюдали за операцией по спасению с берега.

Надо сказать, что собачка так тянулась к своему спасителю, что, казалось, набросится ему на шею. Но, едва она почувствовала твердую почву под ногами, кинулась бежать, куда глаза глядят.

«Я знаю, куда она побежала, - сказала девочка, и отправилась за дворнягой. – Я ей покушать принесу и отведу погреться к трубам на теплотрассу».

Вот эта дворняга, которая обязана жизнью простому мужику по имени Юрий из поселка Веселая Балка. Фото Екатерины.

Вот эта дворняга, которая обязана жизнью простому мужику по имени Юрий из поселка Веселая Балка. Фото Екатерины.

А что спаситель Юрий? А он как ни в чем не бывало, отправился обратно домой. Может после этого героического поступка он подружится с соседками. Те мужчину не очень жалуют. Выпивает...

- Да какой он герой? Ну да, был в Чечне, а сейчас вот без работы сидит и в основном выпивает, - говорит женщина. - Жена сегодня рассказывала, как Юра с утра шел домой раздетый, на коленках кровь. Мы подумали, упал где-то, потом узнали, что за собакой лазил в пруд.

Собака, тем временем, пришла в себя и даже повеселела.

- Встретила сейчас эту "героиню нашего поселка": довольная, сытая и с виду с ней все хорошо, - говорит Екатерина.

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