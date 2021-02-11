В Волгограде мужчина нырнул в ледяной пруд, спасая бездомную собаку

Фото- скрин видео Екатерины.

«Ой, ой! Хоть бы добрался…, - причитают женщины за камерой, снимая на видео, как мужчина, ломая лед, пробирается к тонущей в пруду собаке. Действие происходит в поселке Веселая балка в Кировском районе Волгограда. Почти в центре этого поселка есть небольшой пруд. В мороз он всегда почти полностью замерзает. Но сегодня, 11 февраля, в городе потеплело, лед стал тонким…. Так в ледяной воде оказались две беспризорные собачки.

«Мне позвонила подруга и рассказала, что в пруд упали две собаки. Они скулят громко и никто не знает, как им помочь. Спросила, может я что придумаю. Я быстро оделась и побежала к месту ЧП. К тому времени одна из псин уже смогла выбраться из ледяной воды, а вот вторая жалобно скулила. Да так, что две маленькие школьницы, которые проходили мимо в этот момент тоже остановились, и тоже заплакали вместе с ней. Я поняла, что добраться к ней по льду нереально. И тут вспомнила о нашем морже. Живет у нас мужчина, который купается в этом пруду и летом, и зимой», - рассказывает Екатерина – жительница поселка Веселая Балка.

Девчонки-школьницы побежали звать на помощь местного моржа. Юрий Панфилкин – так зовут мужчину, согласился без раздумий. Уже через пару минут он стоял у воды и раздевался. У края лед почти растаял, а вот к полынье, в которую и попала дворняга, волгоградцу пришлось пробираться с трудом, ломая лет локтями.

«Еще чуть-чуть, давай.. Ну почти… Ох, слава Богу!», - вздохнули с облегчением женщины, которые наблюдали за операцией по спасению с берега.

Надо сказать, что собачка так тянулась к своему спасителю, что, казалось, набросится ему на шею. Но, едва она почувствовала твердую почву под ногами, кинулась бежать, куда глаза глядят.

«Я знаю, куда она побежала, - сказала девочка, и отправилась за дворнягой. – Я ей покушать принесу и отведу погреться к трубам на теплотрассу».

Вот эта дворняга, которая обязана жизнью простому мужику по имени Юрий из поселка Веселая Балка. Фото Екатерины.

А что спаситель Юрий? А он как ни в чем не бывало, отправился обратно домой. Может после этого героического поступка он подружится с соседками. Те мужчину не очень жалуют. Выпивает...

- Да какой он герой? Ну да, был в Чечне, а сейчас вот без работы сидит и в основном выпивает, - говорит женщина. - Жена сегодня рассказывала, как Юра с утра шел домой раздетый, на коленках кровь. Мы подумали, упал где-то, потом узнали, что за собакой лазил в пруд.

Собака, тем временем, пришла в себя и даже повеселела.

- Встретила сейчас эту "героиню нашего поселка": довольная, сытая и с виду с ней все хорошо, - говорит Екатерина.