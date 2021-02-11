Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 февраля: заболели уже почти 46 тысяч волгоградцев

За последние сутки в Волгоградской области заболели 222 человека. Подтвердились 6 летальных исходов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце прошлой недели в Волгоградской области началось увеличение прироста новых случаев коронавируса. Но уже четвертый день в регионе идет спад. Правда, небольшой. 11 февраля в Волгоградской области COVID-19 подхватили 222 жителя. Сегодня регион занимает 15-е место по числу новых случаев коронавируса. За всю пандемию заразились почти 46 тысяч волгоградцев, а именно 45 902 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По всей стране число заболевших перевалило за 4 миллиона. За последние сутки заболели 15 038 россиян в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 февраля 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавируса. Ежедневно подтверждается по 5 или 6 летальных исходов. За последние сутки жертвами пандемии признали шестерых умерших волгоградцев. В феврале уже 62 смерти, которые случились из-за осложнений ковида. Всего пандемия унесла жизни 670 волгоградцев.

Ежедневно более двухсот жителей Волгоградской области завершают лечение от коронавируса. За последние сутки число выздоровевших немного меньше, чем тех, у кого подтвердился COVID-19. Из ковидных стационаров и после амбулаторного лечения выписали 212 пациентов. С марта прошлого года победили болезнь 43 864 волгоградца. Однако после коронавируса переболевшим приходится долго восстанавливаться. Средняя и тяжелая формы ковида оставляют серьезный опечаток на здоровье. Нарушенный сон, отдышка, потеря веса. Вирус может затронуть многие органы человека. Поэтому нужна реабилитация, о которой рассказала главный врач Волгоградского областного центра медицинской реабилитации Елена Дронова.

Волгоградцы, которых ковид не коснулся, записываются на вакцинацию. Несколько тысяч жителей региона уже получили вторую прививку. Среди них и журналисты «КП-Волгоград». Читайте, как они себя чувствуют после второй дозы «Спутника V».