В Волгограде в этом году запланировали начать реконструкцию Третьей продольной магистрали в Городищенском районе области. Но сначала властям придется изъять у владельцев и арендаторов 17 участков земли и все находящиеся на них строения. Распоряжение об этом издал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.В перечне указано, что изымать участки у собственников будут не полностью – государству понадобится лишь прилегающая к трассе территория площадью от 131 до 26,8 тысячи квадратных метров, а также все находящиеся на ней строения. Правообладателям должны выплатить компенсацию.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, все вопросы с владельцами земли будет решать Дирекция автомобильных дорог. Ей предстоит письменно уведомить всех правообладателей об изъятии земли, провести регистрацию обремений на участки и расположенную на них недвижимость, подготовить и заключить соглашения.Также учреждению нужно определить размер полагающихся собственникам и арендаторам компенсаций. В сумму войдут рыночная стоимость земельного участка недвижимости, которую затронет большая стройка, а также все причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду. Если через 90 дней правообладатель не подпишет полученный проект соглашения, изымать землю и строения у него будут через суд.Напомним, реконструкция затронет двухкилометровый участок Третьей Продольной магистрали с пятого по седьмой километр. В планах - четырехполосная трасса и строительство нового путепровода через железную дорогу у поселка Водстрой.