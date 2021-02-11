В Волгограде стартовал интернет-проект партии «Новые люди» - чат помощи при COVID-19. Он призван поддержать жителей, которые не могут дозвониться до официальной горячей или долго ждут приезда врача.В специально созданном Telegram-чате любой сможет получить бесплатную консультацию. На онлайн-дежурстве - только сертифицированные медики, которых привлекают Новые люди. Проект поможет разгрузить специалистов и сократить время на получение первичных назначений от врачей.«Запуская чат Новые люди исходили из следующей точки зрения – любая информация, которая поможет нам победить пандемию коронавирусной инфекции, нужна и полезна для людей. Подчеркну, что консультации по широкому кругу вопросов – от симптоматики и течения СОVID-19 до вакцинации от вируса - ведут специалисты-медики. Мы уверены в том, что наш телеграм-чат будет востребован и поможет волгоградцам сберечь свое здоровье и здоровье своих близких», - рассказал руководитель Волгоградского отделения партии «Новые люди» Михаил Васильев.Новые люди начали создавать антиковидные чаты осенью 2020 года. Самыми успешными стали онлайн площадки в Томске, Иркутске и Дагестане. На первых порах люди в основном обращались к врачам за оценкой симптомов. Сегодня большая часть вопросов связана уже с вакцинацией. Многие интересуются наличием нужных лекарств в аптеках. Волонтеры Новых людей оперативно проверяют ассортимент и находят для участников чатов актуальную информацию.Руководители партии «Новые люди» готовы поддерживать чаты помощи и после окончания пандемии.«Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры помощи людям. Хочу сказать спасибо всем врачам, кто откликнулся на просьбу помочь. Мы будем развивать направление онлайн-помощи и не ограничимся только консультациями медиков», - рассказал лидер «Новых Людей» Алексей Нечаев.НАША СПРАВКАПервый антиковидный чат появился в Томске, когда в этом городе был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Идея принадлежала местной активистке Новых Людей Юлии Мустафиной. Проект поддержал депутат городской Думы Томска от Новых Людей Александр Цин-Дэ-Шань.Сегодня антиковидные чаты Новых Людей работают уже в 27 регионах. Каждый день к программе партии подключаются новые региональные отделения.