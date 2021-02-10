«На сборах нужно терпеть и работать через не могу»: главный тренер «Ротора» не жалеет своих футболистов

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» 10 февраля завершился второй сбор. У волгоградской команды будет 4 выходных дня, а затем начнется третий, заключительный подготовительный цикл перед возобновлением Российской премьер-лиги. Главный тренер сине-голубых Александр Хацкевич подвел итоги второго сбора в турецком Белеке. Специалист разобрал 3 проведенных матча, рассказал о комплектовании состава, состоянии некоторых игроков и чем заменили отмененную игру с «Локомотивом».

«НЕ СТРЕМИЛИСЬ ВЫИГРЫВАТЬ»

Наставник волгоградцев отметил, что второй сбор получился более информативным. Во-первых, было большее число контрольных матчей, чем на первом подготовительном цикле. И с оппонентами пришлось играть в разный футбол.

- Соперники были разноплановые. Если с «Актобе» мы больше действовали в позиционной атаке, то со «Славией» - на переходах из обороны в атаку. «Будочность» - достаточно крепкая и организованная команда, более силовая. Так что эти игры были достаточно интересными, - рассказал Александр Хацкевич пресс-службе «Ротора».

На сборах «Ротор» пока не проигрывает: 5 матчей, 4 победы, 1 ничья. При этом задачи выигрывать у команды сейчас нет.

- В каждом матче мы ставили определенные задания, не стремились выигрывать. Но так складывались игры, что где-то мы уступали, но в итоге доводили до победного результата.

НАДО БОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ

На втором сборе у «Ротора» были игроки, которые выпадали из тренировок по состоянию здоровья. Во время подготовительного цикла это чревато. Можно подойти к официальным матчам не в оптимальной форме и потерять место в основном составе. Поэтому Александр Хацкевич призвал своих игроков быть более волевыми.

- Были у нас проблемы у Кверквелия, у Арабидзе. До сих пор не тренируется Фламарион. Но это сборы, здесь нужно терпеть, работать через не могу.

ВМЕСТО «ЛОКОМОТИВА» - ДВУСТОРОНКА

10 февраля «Ротор» должен был завершить сбор матчем с «Локомотивом» из Ташкента. Но встреча в последний момент отменилась из-за того, что узбекской команде не понравились раздевалки и состояние поля.

- В первый раз такая капризная команда попалась, - отметил рулевой «Ротора».

Тренерский штаб сине-голубых быстро сориентировался и организовал двусторонку команды. Она оказалась более полезной.

- Может быть, даже лучше, что игры с «Локомотивом» не было. На фоне того, что мы провели сегодня двустороннюю игру, видно, кто из 20 футболистов в каком состоянии. Она была более познавательной.

ТРАНСФЕРЫ

Численностью состава Александр Хацкевич доволен. Есть возможность для ротации. Но все равно не все идеально. Не все игроки, похоже, выдерживают конкуренцию.

- Мы в принципе уже укомплектованы. У нас на каждой позиции есть по 2 футболиста. Не могу сказать по окончании второго сбора, что равноценные. Но у нас есть еще третий сбор, который будет более игровой. Будем подходить к наигрыванию основного состава.

Перед вторым сбором «Ротор» пополнили защитник из «Астаны» Юрий Логвиненко и вратарь Игорь Обухов, который перешел из хабаровского СКА. Александр Хацкевич о них отзывается положительно.

- Логвиненко и Обухов достаточно хорошие ребята. Видно, что есть определенный класс, понимание требований для своего амплуа. Я считаю, что они хорошее усиление для «Ротора».

И ждут в «Роторе» Седрика Гогуа. Пока команда проводила 2 сбора в Белеке, защитник в Африке справлялся с коронавирусом.

- Надеемся, что Седрик Гогуа присоединится к нам на третьем сборе. Понятно, что ковид никто не отменял. Он переболел. Сейчас он пройдет медосмотр в Москве.

Третий сбор «Ротора» начнется в Белеке 15 февраля.