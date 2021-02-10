Чуть более двух недель остается до возобновления сезона Российской премьер-лиги. Волгоградский «Ротор» продолжает готовиться к чемпионату в солнечном Белеке. Правда, второй сбор у подопечных Александра Хацкевича подошел к концу. Но через несколько дней начнется заключительный учебно-тренировочный цикл. В том же турецком городе-курорте на берегу Средиземного моря. А второй сбор у сине-голубых завершился скандально. Команда провела меньшее число матчей, чем планировала. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 10 февраля 2021 года.РАЗДЕВАЛКА РАЗДОРА10 февраля футболисты «Ротора» должны были провести заключительный, четвертый по счету матч на втором сборе. Была запланирована встреча с «Локомотивом» из Ташкента. Команды договорились начать игру достаточно рано – в 11 часов утра. Но на поле соперники так и не вышли. Коллективу из Узбекистана не понравилось состояние раздевалок и футбольного газона. А в социальных сетях клуб из Ташкента пытался уколоть «Ротор», опубликовав следующую запись:Раздевалка = Метр на метр Игра = Отменена Ротор = Волгоград Отличное отношение к гостямДа, «Ротор» можно назвать своеобразным хозяином матча. Спарринг планировался в Белеке, а «Локомотив» базируется в соседней Анталье. Но все-таки сине-голубые такие же гости в Турции. Ведь «Ротор» - не Белек, а Волгоград. Сами же написали. Узбекский коллектив проделал путь в 70 километров. Но его тренерский штаб во главе с португальцем Микаэлем Сикейрой отказался в последний момент от спарринга из-за раздевалок. У предыдущих соперников волгоградцев на сборе почему-то таких претензий не было. Кстати, сине-голубые тоже не промолчали в соцсетях, ответив «Локомотиву» сообщением: «Было бы желание, ребята». Почему-то фотографий тесных раздевалок узбекская сторона нигде не опубликовала.В итоге на втором сборе «Ротор» провел 3 матча, в которых обыграл черногорскую «Будочность» со счетом 2:1, оказался сильнее болгарский «Славии», 3:1, а также одолел «Атобе» из Казахстана, 2:1.ГДЕ ФЛАМАРИОН И ГОГУА?В «Роторе» ждут возвращения защитника Седрика Гогуа. Он должен присоединится к команде на третьем сборе. Ивуариец наконец-то вылечился от коронавируса, о чем на днях спортивным СМИ сообщил его агент Дмитрий Селюк. Мимо второй сбор прошел для нападающего Джовино Фламариона. Болельщики тревожились, почему не играет бразилец? К сожалению, у него не все в порядке со здоровьем. Он проходит восстановление от полученной травмы.ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙСейчас футболисты и тренеры «Ротора» получили несколько выходных дней, а уже 15 февраля снова соберутся в турецком Белеке. Там же команда будет готовиться до рестарта сезона. 26 февраля сине-голубые на выезде должны сыграть с «Тамбовом», если «горожане» не снимутся с чемпионата из-за финансовых проблем.На третьем сборе у «Ротора» будет 3 или 4 матча, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». Как показывает практика, число игр может измениться в самый последний момент. В клубе пока не назвали имена будущих соперников. И пока неизвестно, продолжит ли выступление в «Роторе» нападающий Илья Кожухарь. Форвард из ростовского СКА был на просмотре на втором сборе в команде Александра Хацкевича. Игрок даже забил мяч во встрече со «Славией».