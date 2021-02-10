Если человек закрыл больничный или выписался из ковидного госпиталя, это еще не значит, что он полностью здоров. Коронавирус может еще долго напоминать о себе разными проблемами. Восстановление после перенесенного COVID-19 может быть и долгим, и непростым. В Волгограде разработали специальные программы реабилитации после коронавируса для взрослых, для детей и для беременных женщин. «КП-Волгоград» подскажет, как попасть на реабилитацию после COVID-19, где ее проводят, что в нее включено и кому она нужна.НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ: КАКИЕ ПРИЗНАКИ?- Нужна ли вам реабилитация после коронавируса, определяет доктор в стационаре или поликлинике. Но по большому счету, реабилитация показана всем, кто перенес COVID-19, - отмечает главный врач Волгоградского областного центра медицинской реабилитации Елена Дронова.Коронавирус может затронуть многие органы и системы, это не только легкие, но и сердце, печень, почки, ЖКТ, головной мозг.- Чаще всего наших пациентов беспокоит выраженная слабость и одышка, когда человек с трудом может пройтись по комнате. У многих встречаются нарушения сна, неврологические нарушения, психологические, - рассказывает Елена Дронова. – Но все же основная причина, по которой волгоградцев направляют на реабилитацию, - это одышка. Она пациентов мучает, снижается качество жизни.Причем требуется длительное восстановление после коронавируса не только пожилым. Среди пациентов реабилитационного центра волгоградцы от 20 до 75 лет, так что от возраста это не зависит, проблемы есть у всех.- Даже не всегда это связано с объемом поражения легких. Бывает, компьютерная томография показывает совсем небольшое поражение, но пациент чувствует себя плохо, - отмечает врач.НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДАПереболевшего коронавирусом в центре реабилитации встречает так называемая мультидисциплинарная команда. В ее составе есть врач-терапевт, врач и инструктор ЛФК, физиотерапевт и специалисты узкого профиля, если в этом есть необходимость.- Как правило, у взрослых людей масса сопутствующих заболеваний. Поэтому пациента осматривают, обследуют, определяют функцию дыхания, смотрят, как он дышит, насколько выражено нарушение, оценивается шкала депрессии, общее состояние. В зависимости от этого больному рекомендуют один из четырех курсов дыхательной гимнастики. Физиотерапия не всем показана, хотя мы и подбираем наиболее щадящие режимы, - рассказывает главврач.Также переболевшим коронавирусом волгоградцам врачи рекомендуют гулять. После больницы - пусть понемногу, потихоньку, но на свежем воздухе. Поначалу многие могут пройти лишь 10 минут, дальше начинается одышка, некоторые и этого не могут. Также, согласно рекомендациям Минздрава, полезны интервальные тренировки.После стационара две недели телемедицины и две недели очной реабилитации идут друг за другом. Через три месяца переболевшим коронавирусом рекомендуют пройти еще один курс.- Реабилитация длится до года, - подчеркивает врач. - К сожалению, последствия коронавируса быстро не проходят. Период восстановления долгий. У кого-то месяц, у кого-то три, слабость все равно остается. А бывает, что во время реабилитации врачи понимают, что пациента нужно сначала долечивать.А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ ДОМА?- Сейчас в интернете достаточно программ, но пациент не всегда правильно может выполнять то, что ему говорят. Здесь нужен контроль инструктора ЛФК и специалиста, иначе эффекта может не быть, - считает Елена Дронова.Поэтому у всех волгоградских центров реабилитации есть программы, которые можно пройти со специалистами, будучи на «удаленке». Телемедицина в ковидное время весьма востребована. При выписке после курса реабилитации пациенту выдают памятки, курс гимнастики, рекомендации, которые он уже наверняка сможет выполнять.ГДЕ ПРОВОДЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА В ВОЛГОГРАДЕДля взрослых программы реабилитации после коронавируса разработали в областном центре медицинской реабилитации. У него есть шесть филиалов в Волжском, Михайловке и четырех районах Волгограда.Для беременных женщин реабилитацию после коронавируса проводят в перинатальном центре № 2 в Волгограде. В программу стационара входят физиотерапия, озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, поликлиники - восстановление функций внутренних органов после ковидных осложнений, дыхательная гимнастика, коррекция сна, психологическая и другая помощь будущим мамам.Программы реабилитации для детей есть в областной детской клинической больнице, областном детском санатории и в камышинской детской городской больнице. Ребенку помогут восстановить работу бронхо-легочной системы, адаптироваться к физическим нагрузкам, обратят внимание и на психоэмоциональное состояние.КАК ПОПАСТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ КОВИДА?У волгоградцев два пути попасть на реабилитацию после коронавируса по полису ОМС. Напрямую, без направления врача, в центре реабилитации не примут.Если вы лечились от ковида и пневмонии амбулаторно, то через 3-4 недели после выписки дать направление в ближайший к вам центр реабилитации может участковый терапевт. Если вы лежали в стационаре, то необходимость в реабилитации лечащий врач должен отразить в выписке.- В каком направлении, какие органы и системы прежде всего нуждаются в проведении медицинской реабилитации - все это описывается в выписке, с которой пациент напрямую может обратиться в Центр реабилитации, минуя врача-терапевта поликлиники, - отметил на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.Возможно лечение в санатории. Специальные программы есть в Волгоградской области, в Московской области, в Крыму, в КМВ и в других регионах. Направляет туда обычно участковый терапевт.Программы реабилитации после коронавируса стоимостью от 5 тысяч рублей предлагают и частные клиники Волгограда.