Занижали доходы: депутатов Волгоградской облдумы поймали на обмане

Суммы, которые депутаты не указали в декларациях, варьируются от 30 тысяч до 7 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 депутатов Волгоградской областной думы поймали на обмане. Поймала прокуратура, когда проверила их декларации о доходах. Выяснилось, что эти народные избранники скрыли сведения о своих «побочных» заработках.

- Установлено, что 11 волгоградских парламентариев представили недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в деятельности коммерческих организаций. «Скрытые» суммы доходов варьировались от 33 тысяч до (без малого) 7 миллионов рублей, -уточняют в Волгоградской областной прокуратуре.

Два депутата, как выяснилось, управляют некоммерческими организациями на безвозмездной основе. Но и эти сведения они, вопреки требованию закона, не предоставили в облдуму.

- Один из парламентариев, который работает в думе на постоянной основе, только после прокурорской проверки передал принадлежащие ему доли в уставных капиталах коммерческих фирм доверенным лицам, - отчитываются в ведомстве.

Еще два депутата назначили себе в помощницы своих жен, и те получали денежное вознаграждение из областного бюджета. К слову, зарплату они получали немаленькую – свыше 40 тысяч рублей. И это притом, что обе «помощницы» продолжали работать по основному месту трудоустройства. Одна из них, кроме того, является индивидуальным предпринимателем.

- По итогам проверки прокурор внес в адрес председателя Волгоградской облдумы представление – устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Кроме того, прокурор потребовал внести изменения в Положение о помощнике парламентария, в котором запретить привлекать на эту должность родственников депутатов, - сообщают в областной прокуратуре.