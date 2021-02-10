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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 февраля: в статистику попадает лишь один летальный исход из пяти

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 февраля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Цифры статистики держатся на одном уровне.

Цифры статистики держатся на одном уровне.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодня Волгоградская область поднялась на 14-е место среди регионов России по общему числу заболевших коронавирусом за все время пандемии. В регионе знакомы с COVID-19 лично уже 45 тысяч 680 человек. За последние сутки подтвердили коронавирус тестами еще у 225 волгоградцев – это средний показатель последних дней. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 февраля 2020 года.

Статистика. Яндекс

Статистика. Яндекс

По данным сайта стопкоронавирус.рф в Волгоградской области на сегодня подтвердили еще 5 смертей от коронавируса. Всего же коварный вирус унес жизни 664 жителей Волгоградской области. Но это только те, у кого коронавирус стал основной причиной смерти. Так, в декабре 2020 года в ковидных госпиталях региона умерли 826 человек, лишь 176 из них вошли в статистику. В ноябре летальных исходов было еще больше.

Ковидные госпитали постепенно начинают закрывать, а больницы работать по прежнему профилю. Но на инфекционных койках продолжают лечение еще более трех тысяч волгоградцев с коронавирусом и пневмонией. Хотя и выписывают по выздоровлению немало. За последние сутки покинули больницы 227 человек. Общее число выздоровевших превысило 43,5 тысячи человек.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости