Куда сходить 14 февраля 2021 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Романтика никогда не будет лишней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День всех влюбленных праздник нам хоть и чужой, но приятный. Так почему бы не провести 14 февраля 2021 в Волгограде со своей второй половинкой, в романтической атмосфере и с приятными сюрпризами. В Волгограде в этот день можно пойти на концерт, в театр, в кино или на каток, как вариант – ужин при свечах в кафе или поход в библиотеку, если вы оба любите читать. А еще можно признаться в любви в необычном месте - на пожарной каланче. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить в День влюбленных и чем порадовать свою половинку 14 февраля 2021 года в Волгограде.

Учтите, купить билеты и забронировать столик в кафе лучше заранее, ведь ограничения по коронавирусу 14 февраля 2021 в Волгограде продолжают действовать в полной мере.

14 февраля - это не только день влюбленных, но и Международный день дарения книг. Поэтому «Горьковка» подготовила большую программу. С 10 до 18 часов 14 февраля 2021 здесь принимают книги в дар, посетителей ждут выставки книг, фотографий известных людей, документов и произведений военкоров. В полдень на мастер-классе научат делать символ года в технике сухого валяния, в 14 часов - вырезать из бумаги и расписывать веера. А в 15.00 волгоградцев ждет романтический квиз «Любовь с первого слова». Также в программе множество ребусов, викторин, розыгрышей призов, прослушивание виниловых дисков и многое другое.

Краеведческий музей в Волгограде 13 и 14 февраля 2021 предлагает отправиться на пешеходные экскурсии по улочкам старого Царицына, во время которых расскажут прекрасные, ужасные, трагические и счастливые истории любви прошлого века. А в конце – подъем на смотровую площадку Пожарной каланчи, где гостей будет ждать романтический сюрприз. Хотите признаться в любви? Дерзайте!

Верите в гороскопы? Тогда вам в «Старую Сарепту». В канун Дня влюбленных 13 февраля здесь обещают каждому астрологический прогноз. Утром в программе экскурсии для всей семьи, а вечером можно увидеть уникальные музыкальные инструменты и послушать орган.

А в Волгоградском цирке в канун праздника будет работать выездная радиостанция. Всем влюбленным предоставят возможность записать поздравление и услышать его в эфире радио на следующий день 14 февраля.

Куда сходить в День влюбленных 14 февраля 2021 года в Волгограде:

Пешеходные экскурсии - Краеведческий музей, 13 февраля в 12.00, 14.00 и 16.00. 14 февраля в 12.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Запись: (8442) 38-84-37, 38-84-39. Билеты: 350 руб.

Экскурсия + орган «Сарепта музыкальная» - музей-заповедник «Старая Сарепта», 13 февраля в 15.00. Запись: 67-33-02. Билеты 350/300 руб. 6+

«День влюбленных в книгу» - библиотека им. Горького, 14 февраля с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный. 6+

Цирк «Дикая Планета» - Волгоградский цирк, 13 февраля с 15.00 - выездная студия радио, в 16.00 – представление. Билеты: от 500 рублей, дети до 3-х лет – бесплатно без места.

Праздничный концерт «Рапсодия влюбленных» - ЦКЗ, 13 февраля в 17.00. Проект Оркестра русских народных инструментов им Калинина, ансамбля «Странники» и солистов филармонии. Билет от 200 руб. 6+

«Джаз для влюбленных» - Волгоград Банкет Холл, ул. Мира, 12. 14 февраля в 19.00. Билеты: 500 руб. 6+

Праздничный концерт «Поэмы любви» - ЦКЗ, 14 февраля в 17.00. ВАСО, дирижер Душан Вилич. Билеты от 300 руб. 6+

Лайт-опера «Когда нам было по 17-18 лет» - Царицынская опера, 14 февраля в 17.00. Билеты от 250 руб. 6+

Спектакль «Варшавская мелодия» - НЭТ. 14 февраля в 18.00. Билеты от 400 руб. 12+

Спектакль «Тетки» - Казачий театр. 14 февраля в 17.00. Билеты от 200 руб. 16+

Спектакль «Бабий бунт» - Музыкальный театр. 14 февраля в 17.00. Билеты от 350 руб. 12+

Комедия-фарс «Сганарель, или Мнимый рогоносец» - Молодежный театр. 14 февраля в 14.00 и 18.00. Билеты от 350 руб. 12+