«Мы шли на слух и на крики»: пожарного, спасавшего людей из кипятка в Волжском, выписали из больницы

Сегодня, 9 февраля, у больницы №25 в Волгограде была замечена пожарная машина. Но, к счастью, прибыла она сюда не на вызов, а за своим сотрудником. Коллеги-спасатели приехали на выписку Бориса Клюкова. Того самого пожарного, который полез в кипяток во время ЧП в Волжском, чтобы достать оказавшихся в эпицентре аварии людей. Он смог вытянуть пожилого мужчину, при этом сам обварил ноги.Напомним, трагическое ЧП произошло в Волжском 3 января 2021 года. Борис Клюков как раз был на дежурстве, когда рванула магистральная труба теплосети, и кипяток стал заливать перекресток улиц Мира и Оломоуцкая.«Из-за пара видно не было почти ничего. Мы шли на слух, на крики о помощи. Когда я увидел мужчину, он уже по пояс был в кипятке. Я смог его вытащить, так надеялся, что спас. Потому очень расстроился, когда узнал, что мужчина этот все-таки умер в реанимации», - говорит Борис.Спасая пенсионера, Клюеву пришлось буквально нырнуть в пар. Одна нога оказалась по колено в яме с кипятком, но ему удалось выбраться с пострадавшим. Спасателя с ожогами привезли в 25-ю больницу вместе со спасенным им волжанином.- Травмы были тяжелые. Пациент пролежал у нас больше месяца, но, благодаря его закалке и дисциплине, все зажило. Правда, понадобится еще долгая реабилитация, но я думаю, все у него будет в порядке, - поясняет лечащий врач спасателя - хирург ожогового отделения Андрей Сонин.Пожарный признается, что уже успел соскучиться по службе и сослуживцам. Говорит, когда увидел у входа в больницу пожарный автомобиль и вовсе «растаял». Но коллеги и руководство Бориса не торопят, отвезли домой – к супруге и детям. К слову, у спасателя два маленьких сынишки, которые, уже знают, что их папа – герой.