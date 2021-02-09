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Общество

«Мы шли на слух и на крики»: пожарного, спасавшего людей из кипятка в Волжском, выписали из больницы

Борис Клюков с тяжелыми ожогами пролежал на больничной койке больше месяца
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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