АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 10.03.2021 с 10.00 (мск) на 19.02.2021 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-239865):

Лот №1:

Нежилое помещение, назначение: нежилое, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:23:190015:688, площадь: 395,6 кв.м, расположенное по адресу: Волгоградская область, Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 15

Начальная цена Лота №1 – 1 472 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 736 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 73 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 73 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 147 200 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 19 февраля 2021 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 18.02.2021 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17.02.2021.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 18.02.2021.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 17.02.2021 с 10.00 (мск) на 17.03.2021 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-221328):

Лот №1:

Помещение, назначение: нежилое, площадь: 446,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:08:120202:13201, расположенное по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2

Начальная цена Лота №1 – 4 789 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 478 900 руб.

Шаг аукциона – 239 450 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 10,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 225 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Электронный аукцион будет проводиться 17 марта 2021 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 16.03.2021 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15.03.2021.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 16.03.2021.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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