Коронакризис: волгоградцы распродают кафе, гостиницы и турбазы

В Волгограде почти на 30% выросло число объявлений о продаже готового бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия стала шоком для владельцев кафе, ресторанов, гостиниц и торговых центров. До момента, когда им вновь разрешили открыться после локдауна, дожили не все. Поэтому сегодня в Волгоградской области число объявлений о продаже готового бизнеса (особенно в этих сегментах) выросло в разы. По данным компании «ЦИАН. Коммерческая» прирост в Волгограде составил 28%.

Вот так, по данным аналитиков выглядит ТОП-5 сфер бизнеса, которые владельцы хотят продать: гостиницы (+49%), офисы (+36%), развлекательные учреждения (ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха), спортивные учреждения (+24%), индустрия красоты (+15%).

ГОСТЕЙ НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Отели и базы отдыха в 2020-м году продемонстрировали самый низкий показатель загрузки в истории – не более 35%. В итоге сегодня в Волгоградской области можно совсем недорого купить базу отдыха или гостиничный комплекс. Вот, например, за 11,5 миллионов продается база отдыха в лесном массиве города Ленинск с домиками, беседками, баней на дровах и собственным прудом для рыбалки. А вот за 20 миллионов рублей продается турбаза на 150 человек на Дону в Серафимовичском районе.

Недавно появилось объявление о продаже гостиничного комплекса «Маяк», расположенная на трассе М4-Дон. В этот комплекс входяь две гостиницы, минимаркет, пекарня, придорожный сервис и даже складские помещения. За все просят 50 миллионов рублей.

А на днях объявление о продаже разместил и владелец турбазы «Парус», которая находится в Среднеахтубинском районе. Распродает все за 35 миллионов рублей. Неподалеку - в Краснослободске – за 3 миллиона рублей продается и база отдыха «Геофизик».

Все больше на продажу выставляют гостиницы и турбазы. Фото с сайта Авито.

Гостиниц на продаже тоже немало. К примеру, можно купить гостиничный комплекс «Формула-1», расположенный у подножья Мамаева кургана. Или огромный хостел в центре Волгограда – на пересечении улиц Мира и Комсомольская, за 20 миллионов рублей. Есть и предложения подешевле – действующий отель на улице Дымченко в Волгограде за 11 миллионов.

«ПЕРЕХОДИМ НА ЧЕБУРЕКИ»

Много сегодня в Волгограде и объявлений о продаже торговых павильонов и кафе. Например, выставили на продажу за 15 миллионов рублей знакомый многим «Шашлычный дворик» в Дзержинском районе. Продается и «Казачий двор» в Красноармейском районе, и банкетный зал на 3-й Продольной магистрали. А в Кировском районе по цене «двушки» можно купить плавучее кафе (цена всего 2,1 миллиона рублей).

Есть варианты еще дешевле: вот продают действующую столовую в Советском районе за 1,8 миллиона рублей, а вот кофейня за 1,2 миллиона, пивбар за 800 тысяч рублей, и так далее.

По данным Волгоградстата, только за январь-октябрь 2020 года оборот общественного питания Волгоградской области упал более, чем на 15% и составил или 84,3% в сопоставимых ценах к январю-октябрю 2019 года.