7 причин, почему могла вырасти плата за отопление

Батареи могут огненными и в теплые дни, а плата за отопление - космической. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После космических сумм в платежках за отопление, которые увидели в своих квитанциях за коммуналку жители Волгограда в декабре и в январе, жилинспекция Волгограда решила пояснить, как рассчитывается плата за отопление и почему она может резко вырасти или, наоборот, стать меньше. На это есть как минимум 7 причин.

Если в доме нет общедомового прибора учета тепла (ОДПУ), то плату за отопление в Волгограде начисляют по нормативу равными долями каждый месяц отопительного сезона. В области сумму делят на 12 месяцев. Обидно, конечно, платить за морозный декабрь и за несколько дней теплого апреля одинаково. Но вопросов тут практически не возникает. Другое дело, если в доме есть счетчик тепла и плату начисляют по его показаниям.

Так почему размер платы за отопление за один месяц может резко отличаться от другого?

ПРИЧИНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОКНОМ

Чем холоднее за окном вашего дома, тем больше «кочегарит» котельная и наоборот. По крайней мере, так должно быть. Именно этим объяснили в госжилнадзоре резкий рост платы за отопление в Волгограде за декабрь 2020 года по сравнению с ноябрем. И сразу предупредили: январь 2021 будет теплее, так что и платежки будут скромнее. Но не случилось. В январе большинству горожан снова пришли квитанции с астрономическими цифрами за тепло. На это может быть множество причин.

ПРИЧИНА 2. БЫЛ ПЕРЕРАСЧЕТ ИЗ-ЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

- Например, если из-за аварии в декабре у вас несколько дней батареи оставались холодными, то сумма в платежке соразмерно уменьшится. Соответственно, если в январе отопление не отключали, то размер платежа будет выше, - поясняют специалисты Жилищной инспекции Волгограда.

ПРИЧИНА 3. ОБЩЕДОМОВОЙ СЧЕТЧИК БЫЛ НА ПОВЕРКЕ ИЛИ РЕМОНТЕ

Поверка общедомового прибора учета тепла должна проводиться вне отопительного сезона. Времени на это достаточно. Но иногда управляющую компанию просто раздирает поверить счетчик, когда батареи уже греют. В этом случае плату за отопление начисляют по среднему, в расчет берут показания за шесть последних месяцев отопительного периода. Такая же схема действует в случае, если прибор учета сломался и был на ремонте.

- Если прибор не работал в декабре 2020 года, то расчет за этот месяц производится по среднемесячным показателям с использованием данных ОДПУ за более теплые месяцы, включая март, апрель, октябрь 2020 года, - поясняют в жилинспекции. - Поэтому и цифры в декабрьской квитанции окажутся гораздо ниже, чем в январской.

Но бывает и наоборот. Например, одна волгоградская УК больше месяца меняла батарейку в теплосчетчике. Дело было в октябре – ноябре. Так что жильцы каждой квартиры переплатили за отопление в среднем около тысячи рублей.

ПРИЧИНА 4. УК ПРОВЕЛА ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ИЗ-ЗА НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ОДПУ

В некоторых домах Волгограда показания теплосчетчика еще в ноябре оказались выше фактического потребления. Это «из-за некорректной работы прибора учета», поясняют специалисты. В декабре такие приборы учета заменили или отремонтировали, жильцам сделали перерасчет – сумма стала меньше. Так что в январе сумма в платежке была гораздо больше декабрьской.

ПРИЧИНА 5. УК НЕ ПРЕДОСТАВИЛА ПОКАЗАНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

УК или ТСЖ должны каждый месяц передавать в расчетный центр показания теплосчетчика. Причем, делать это коммунальщики должны с 23 по 25 число каждого месяца.

- Если УК не предоставила данные за декабрь 2020 вовремя, расчет потребителям производится исходя из среднемесячного показателя, - поясняют в жилинспекции Волгограда.

Из-за того, что управкомпания перед новым годом не подала отчеты своевременно, получившуюся разницу вносят в квитанцию за январь. Сумма выходит внушительной.

ПРИЧИНА 6. УК СНИМАЕТ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА ТЕПЛА НЕРЕГУЛЯРНО