Несколько мест под кафе уже разыграли: мэр Волгограда Виталий Лихачев рассказал о дальнейшей судьбе набережной

Рабочие продолжают строить амфитеатр на набережной Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде продолжается масштабная стройка. Рабочие обновляют нижнюю террасу Центральной набережной между улицами Комсомольской и Родимцева. Там благоустраивают не только территорию, но и строят важные, по мнению подрядчика, объекты – это амфитеатр и пешеходный мост. Как сейчас идут работы, проверил глава Волгограда Виталий Лихачев. Он отметил, что подрядчик не нарушает графики. Хотя ранее обновление набережной вызывало большие вопросы.

Пока амфитеатр выглядит не презентабельно. Но скоро он изменится. Фото: Эдуард Пальгунов

«ОДИН ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ»

- Это действительно один из проблемных объектов города. Были постоянные срывы, постоянные смены руководства. Но сейчас тот период, когда наконец-то «Стройтрансгаз» вошел в ритм, нагнал графики и потерянное время.

На стройплощадке сейчас работают 126 человек и 12 единиц техники. Так башенный кран работает над амфитеатром. На этом объекте монолитные конструкции готовы на 80%, строители возвели стены бытовых помещений, ведут бетонирование трибунной части амфитеатра. Закончить все это подрядчик планирует в апреле.

Осторожно: работает кран Фото: Эдуард Пальгунов

- Далее мы приступим к наружной облицовке фасада из гранита и внутренним отделочным работам помещений – инженерных и для выступающих на сцене, - рассказал директор проекта «Стройтрансгаз» Станислав Чурин.

В апреле подрядчик начнет отделочные работы помещений амфитеатра Фото: Эдуард Пальгунов

АМФИТЕАТР ДЛЯ КВН И МОЛОДЕЖИ

Амфитеатр будет рассчитан на 2400 мест. Глава города Виталий Лихачев подчеркнул, что он никогда не будет пустовать.

Работать зимой непросто - с Волги дует сильнейший ветер Фото: Эдуард Пальгунов

- Амфитеатр планируем передать сразу комитету по делам молодежи, чтобы ежедневно здесь занимались секции. Ну и, наверное, каждые выходные в сезон здесь должны быть какие-то мероприятия – музыкальные, КВН. Хотим площадку полностью отдать молодежи.

На сцене амфитеатра в будущем будет проходить КВН, музыкальные мероприятия и творческие занятия молодежи Фото: Эдуард Пальгунов

К амфитеатру можно будет пройти по пешеходному мосту от улицы Чуйкова. Он также в процессе строительства. Подрядчик ведет укрупнительную сборку пролетных конструкций.

- В конце прошлой недели прошло сваривание контрольных образцов, которые направили в лабораторию. После получения результатов бригады сварщиков приступят к монтажу и свариванию пролетных строений, - отметил Станислав Чурин.

В ближайшие время на эти опоры начнут монтировать пролетные строения. Из-за этого перекроют рокадную дорогу. Фото: Эдуард Пальгунов

Во время установки пролетов на опоры пешеходной эстакады будет перекрываться движение по Нулевой продольной на участке от улиц Комсомольской до 7-й Гвардейской. Но только в ночное время. И не с 10 февраля, как анонсировалось ранее, а чуть позже.

- Для жителей города хотелось бы сказать, что мостовой переход с конца месяца и весь март будет мон